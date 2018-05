Fíni zdolali na MS USA 6:2, do štvrťfinále postúpili z 1. miesta

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Fínsko - USA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Góly: 11. Aho (Savinainen), 18. Aho (Nutivaara), 38. Rantanen (Nutivaara, Granlund), 48. Anttila (Manninen), 54. Kapanen (Tolvanen, Savinainen), 57. Aho (Kivisto) - 52. Kane (McAvoy), 55. Ryan (Kane, Kreider). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Sjoqvist - Malmqvist (obaja Švéd.), Lhotský (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6343 divákov.



Fínsko: Sateri - Pokka, Heiskanen, Nutivaara, Koivisto, Honka, Kivisto, Riikola - Rantanen, Granlund, Tolvanen - Teräväinen, Aho, Savinainen - Kapanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Maenalanen

USA: Kinkaid - Murphy, Martinez, McAvoy, Butcher, Jensen, Pionk, Hughes - Kane, Bonino, Atkinson - Gaudreau, Larkin, Lee - DeBrincat, White, Kreider - Gibbons, Ryan, Coleman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 15. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v zápase B-skupiny MS v Dánsku nad USA 6:2 a do štvrťfinále postúpili z najvýhodnejšej pozície. V priamom súboji o prvenstvo v herninskej časti turnaja triumfovali aj vďaka hetriku Sebastiana Aha. Američania sú s jedinou prehrou na 2. mieste B-skupiny.V šlágri B-skupiny sa hral od úvodných minút atraktívny hokej s vysokým nasadením oboch tímov. Po viacerých nepremenených šanciach na oboch stranách išli do vedenia Fíni. V 11. minúte zovreli súpera a gól strelili po šikovnom nahodení puku od Aha spoza bránky o brankára Kinkaida. Ďalšie minúty herne patrili severanom, ktorí zvýšili na 2:0 po kurióznom zásahu, keď sa puk od zadného mantinelu nečakane odrazil pred prekvapeného Kinkaida a pohotového Aha - 2:0.Vysoké tempo hry neutíchlo ani v druhej časti, v ktorej mali mierne navrch opäť Fíni. Na 3:0 zvýšil v 38. minúte Rantanen, keď využil nedôraz americkej obrany.Fíni mali v tretej tretine hru pod kontrolou a súperovi nedali šancu vrátiť sa do zápasu. Naopak, v 48. minúte zvýšil na 4:0 Anttila, ktorý dokončil akciu Manninena. Až v presilovke v 52. minúte skórovali aj Američania, keď zakrytý výhľad brankára Sateriho využil Kane. Už o dve minúty však Fínom vrátil štvorgólový náskok Manninen a gólovo úrodný úsek hry podčiarkol zásah Američana Ryana. Američania však nevzdávali boj o dôležité víťazstvo a hru bez brankára skúsili už viac než tri minúty pred koncom. K americkému gólu to však neviedlo, naopak, Fín Aho do prázdnej bránky spečatil svoj hetrik i fínske víťazstvo v zápase i skupine.