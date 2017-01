Firma VAW žiada investičnú pomoc 677.850 eur, vytvorí nové miesta

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Spoločnosť VAW, s.r.o., žiada investičnú štátnu pomoc 677.850 eur na vybudovanie technologického centra na vývoj robotických pracovísk v Sučanoch, v okrese Martin, a to formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou úľavy na dani z príjmu. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu, ktorý by v stredu (18. 1.) mala schváliť vláda.Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,51 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017.spresnil rezort hospodárstva.Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového technologického centra špecializujúceho sa na vývojové a inovačné činnosti zamerané na dizajn, vývoj a inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie, predovšetkým v oblasti vysoko inteligentných robotických pracovísk (systémov) určených na zváranie, manipuláciu, brúsenie a 3D rezanie.Spoločnosť VAW, s. r. o., Sučany vznikla v roku 1991. Eviduje základné imanie vo výške 146.055 eur. Predmetom jej činnosti je aj predaj dvojstopových motorových vozidiel.jal sat