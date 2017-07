Firmy chcú, aby boli školy motivované vstúpiť do duálneho vzdelávania

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo školstva spolu so zamestnávateľmi pripravuje zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave. Podľa Andreja Huttu z Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR firmy očakávajú, že napríklad školám v rámci duálneho vzdelávania nebude viac krátený normatív, ale naopak budú viac motivované do systému vstúpiť.uviedol Hutta. Podľa jeho slov dnes škola, ktorá vstúpi do systému duálneho vzdelávania, má krátený normatív. To znamená peniaze na svoju réžiu.dodal s tým, že ak sa tak stane, určite sa zvýši aj záujem študentov.Podľa štátnej tajomníčky ministerstva školstva Oľgy Nachtmannovej práve v tomto období prebiehajú rokovania zástupcov zamestnávateľov, rôznych komôr, živnostníkov a ministerstva o zmenách v zákone o odbornom vzdelávaní.uviedla štátna tajomníčka.Podnikateľské subjekty si podľa nej uvedomujú, že duálne vzdelávanie je cesta ako eliminovať negatíva, ktoré sú na trhu práce.dodala Nachtmannová.