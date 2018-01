Firmy prichádzajú o peniaze pre chyby vo fakturácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Množstvo majiteľov európskych firiem vrátane slovenských priznáva, že ich fakturačné procesy nefungujú tak dobre, ako by mali. Pre tieto nedostatky prichádzajú o svoje príjmy a majú výpadky vo svojom cash-flow. Ukázala to štúdia "European Payment Practices 2017."Až 22 % slovenských firiem považuje formálne chyby vo fakturácii za jeden z dôvodov zlej platobnej disciplíny ich firemných zákazníkov. Medzi ne patrí napríklad to, že faktúra bola vystavená príliš neskoro, resp. bola uvedená nesprávna adresa alebo došlo k nedodržaniu formálnych náležitostí. Aj v dôsledku toho až 23 % zákazníkov na Slovensku platí za tovary a služby s omeškaním, nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok.Nedostatok vhodných postupov pri výbere platieb je najčastejším problémom vo východnej Európe. V segmente B2C sú to najmä podniky v Grécku (15 %), tiež v Maďarsku a na Slovensku (pre každú krajinu 14 %), ktoré bojujú s touto skutočnosťou. V segmente B2B sú to spoločnosti v Grécku, na Slovensku a v Rusku (zhodne po 9 %), ktoré skončili na spodku rebríčka.Celkovo za Európu možno konštatovať, že 8 % dopytovaných spoločností nemá štandardizované riadenie pohľadávok.uvádza Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa komplexnému manažmentu pohľadávok.Dôležitým nástrojom na dosiahnutie plynulého cash-flow je teda spolupráca s inkasnými spoločnosťami, ktoré sa na profesionálnej báze venujú manažmentu pohľadávok. V minulom roku tieto služby zabezpečili, že firmy v celej Európe získali späť 8 % svojho obratu. Na Slovensku sa prostredníctvom inkasa pohľadávok vracia firmám v priemere 6 % obratu ročne.