FK Dukla Banská Bystrica končí, črtá sa spojenie s Kremničkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Nad pokračovaním futbalu v Banskej Bystrici visí otáznik. Klub pod hlavičkou FK Dukla Banská Bystrica, ktorého A-tím zostúpil do tretej ligy, končí, v meste sa ale zrejme futbal hrať bude. Podľa informácií portálu BBonline.sk nový klub vznikne priamym premenovaním treťoligovej TJ ŠK Kremnička a bude niesť názov MFK Dukla Banská Bystrica.Banskobystrickí futbalisti zažili za uplynulé dve desaťročia návrat medzi elitu, súboje v európskych pohárových súťažiach vrátane duelov proti slávnej Benfice Lisabon či opätovný pád. Klub okrem športového neúspechu a problémov s dlhodobým zabezpečením konkurencieschopného rozpočtu doteraz dobiehajú finančné resty z minulosti.povedal pre BBonline.sk predseda predstavenstva FK Dukla, a.s. Ľubomír Messinger.Ako ďalej uviedol, došlo k prihláseniu jednotlivých družstiev – mužov do stredoslovenskej tretej ligy, ako aj mládežníckych mužstiev - ale pod hlavičkou iného klubu. Tento má byť podľa jeho slov pod patronátom mesta Banská Bystrica a predstaviť by ho mali na budúci týždeň. Z informácií portálu Futbalnet vyplýva, že nový klub by mal vzniknúť priamym premenovaním treťoligovej TJ ŠK Kremnička a bude niesť názov MFK Dukla Banská Bystrica. Zatiaľ nie je známe, či bude hrávať svoje domáce zápasy na Štiavničkách.Podľa portálu bystricoviny.sk už Kremnička kúpila mládežnícke licencie FK Dukla a zároveň ich prihlásila do príslušných súťaží.