Fľaše naplnené benzínom pod kamiónmi nevyšetrujú ako terorizmus

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzska kriminálna polícia, a nie protiteroristické oddelenie prokuratúry v Paríži, vyšetruje kauzu okolo nálezu šiestich fliaš minerálky naplnených benzínom a vybavených čímsi ako rozbuškou, ktoré sa našli dnes na predmestí Paríža pod troma kamiónmi švajčiarsko-francúzskej stavebnej firmy Lafarge. Súvisí to s faktom, že francúzske orgány činné v trestnom konaní nepredpokladajú za nálezom teroristické aktivity, ale možné podpaľačstvo so zámerom spôsobiť značné materiálne škody.Zariadenia zneškodnili alarmovaní pyrotechnici.Francúzska polícia v noci na sobotu zabránila výbuchu v bytovom dome v 16. parížskom obvode, keď tam zneškodnila štyri plynové bomby poliate benzínom a podomácky vyrobené zariadenie na ich zapálenie na diaľku. Tento prípad vyšetruje oddelenie parížskej prokuratúry pre boj s terorizmom. Pre podozrenie z vytvorenia zločineckej teroristickej skupiny, poškodzovania cudzieho majetku a pokusu o vraždu zadržali medzičasom najmenej šesť podozrivých.Oba prípady nemajú však podľa policajných zdrojov nič spoločné.Francúzsky výrobca cementu Lafarge, ktorý sa predvlani spojil so švajčiarskym Holcimom, čelí od marca vyšetrovaniu pre podozrenie z financovania terorizmu, ktoré súvisí s uzavretím dohody s ozbrojencami v Sýrii umožňujúcom podnikanie subjektu v tejto krajine. Miestna dcérska spoločnosť Lafarge sa podľa investigatívneho materiálu periodika Le Monde dohodla s džihádistami z Islamského štátu.