Flynn odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní stykov s Ruskom

Michael Flynn, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. mája (TASR) - Bývalý poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Michael Flynn odmietol spolupracovať so senátnym výborom vyšetrujúcim jeho styky s Ruskom. Odvolal sa na to, že podľa ústavy nie je povinný vypovedať, ak by sa tým sám mohol vystaviť trestnému stíhaniu.Vedenie senátneho výboru pre spravodajskú činnosť uviedlo, že im Flynnov advokát povedal, že jeho mandant nebude odpovedať na otázky ani nepredloží požadované dokumenty.uviedli v spoločnom vyhlásení senátori Richard Burr a Mark Warner.citovala ich tlačová agentúra DPA.Flynnove styky s Rusmi sú aj v centre vyšetrovania možných stykov medzi členmi predvolebného tímu prezidenta Donalda Trumpa a ruskou vládou. Podľa amerických tajných služieb ruská strana zasahovala do amerických prezidentských volieb.Trump údajne vyzval bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, aby ukončil vyšetrovanie Flynna svojím úradom. Šéf Bieleho domu tento mesiac odvolal Comeyho z funkcie, po čom sa vynorili otázky o presných okolnostiach tohto rozhodnutia prezidenta.