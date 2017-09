FORTUNA LIGA : Slovan proti Michalovciam o udržanie nezdolanosti

Na ilustračnej snímke Jakub Mareš zo Slovana. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Program 9. kola Fortuna ligy 2017/18:



utorok 19. septembra:

18.30 h MFK Ružomberok - MŠK Žilina (rozhodcovia: Kráľovič, Mókoš, Bednár)

19.00 h FK Železiarne Podbrezová - 1. FC Tatran Prešov (Kružliak, Slyško, Žákech)

20.30 h ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce (Marhefka, Hancko, Chládek, TV 213)



streda 20. septembra:

18.30 h AS Trenčín - FC Nitra (Sedlák, T. Somoláni, Ferenc, TV 213)

19.00 h FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Senica (Chmura, Lieskovský, Perát), FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Očenáš, Balko, Benko)



Tabuľka FL 2017/18 po 8. kole:



1. Nitra 8 6 1 1 12:3 19

2. Slovan 8 5 3 0 19:9 18

3. Trnava 8 6 0 2 13:8 18

4. Dunajská Streda 8 4 3 1 13:10 15

5. Žilina 8 4 0 4 23:15 12

6. Zlaté Moravce 8 4 0 4 12:10 12

7. Ružomberok 8 3 2 3 15:12 11

8. Michalovce 8 3 1 4 7:7 10

9. Prešov 8 2 2 4 8:19 8

10. Trenčín 8 1 3 4 12:18 6

11. Podbrezová 8 1 1 6 7:16 4

12. Senica 8 0 2 6 6:20 2

Bratislava 19. septembra (TASR) - MFK Zemplín Michalovce bude ďalším mužstvom, ktoré sa pokúsi pripraviť futbalistom ŠK Slovan Bratislava prvú prehru v tomto ročníku najvyššej slovenskej súťaže. Televízne stretnutie sa na Pasienkoch odohrá v utorok od 20.30 h v rámci programu 9. kola Fortuna ligy 2017/18.Bratislavčania sú momentálne na druhej pozícii tabuľky, keď získali osemnásť bodov za päť víťazstiev a tri remízy. Cez víkend si na ich ihrisku neporadili ani hráči MFK Ružomberok a odišli bez bodu po neúspechu 1:2. Dlho to vyzeralo, že domáci si premiérovo v ligovom ročníku udržia aj čisté konto, ale brankárovi Dominikovi Greifovi ho v závere pokazil vlastný gól Diamantisa Chouchoumisa.povedal Greif.Jakub Mareš otvoril skóre proti bývalému zamestnávateľovi z Ružomberka a so siedmimi gólmi je na čele tabuľky strelcov. Už v ôsmom kole sa dostal na polovicu svojej štrnásťgólovej méty z minulého ročníka.uviedol český útočník Slovana, ktorý očakáva v novembri s manželkou prvý prírastok do rodiny.Ružomberok privíta od 18.30 h na úvod utorňajších zápasov majstrovskú Žilinu, o polhodinu neskôr je naplánovaný výkop duelu medzi domácou Podbrezovou a Prešovom. Devätnásťbodový líder tabuľky FC Nitra nastúpi v stredu o 18.30 h na pôdu Trenčína, ktorý po trénerskej výmene prehral v Žiline vysoko 1:5. Kolo uzavrú od 19.00 h súboje, v ktorých Dunajská Streda hostí poslednú Senicu a Trnava si na vlastnom štadióne zmeria sily so Zlatými Moravcami-Vráblami.