Fortuna ligu čaká šláger o Európsku ligu, Čavrič má extra motiváciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Tabuľka:



1. MŠK Žilina 28 21 4 3 74:24 67

2. Slovan Bratislava 28 17 3 8 49:30 54

3. MFK Ružomberok 28 13 7 8 52:38 46

4. ŽP Podbrezová 28 12 9 7 34:26 45

5. DAC D. Streda 28 10 11 7 36:31 41

6. AS Trenčín 28 12 5 11 46:46 41

7. Spartak Trnava 28 11 7 10 31:35 40

8. Zemplín Michalovce 29 8 5 16 34:52 29

9. FK Senica 29 6 7 16 24:35 25

10. ViOn Zlaté Moravce 28 5 7 16 27:48 22

11. Tatran Prešov 28 3 9 16 16:58 18

_____________________________________________

/Spartak Myjava sa odhlásil z ligy, jeho výsledky anulovali/



Poradie najlepších strelcov:



19 gólov: Filip Hlohovský (Žilina)

17 gólov: Seydouba Soumah (Slovan Bratislava)

14 gólov: Rangelo Maria Janga (Trenčín)

13 gólov: Michal Škvarka (Žilina), Jakub Mareš (Ružomberok)

10 gólov: Tamás Priskin (Slovan Bratislava)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Futbalová Fortuna liga 2016/17 pokračuje v piatok 19. mája zápasmi predposledného 32. kola, v rámci ktorého bude pútať najväčšiu pozornosť priamy súboj o účasť v Európskej lige UEFA 2017/18. O zostávajúce dve miestenky (3. a 4. priečka) sa stále uchádza pätica tímov, pravda, najlepšiu východiskovú pozíciu na ich zisk majú tretí MFK Ružomberok (46 bodov) a ŽP Šport Podbrezová (45 bodov), ktorí na seba narazia v podbrezovskej ZELPO Aréne. Víťaz si definitívne zaistí účasť v predkole európskej súťaže číslo dva.citovala oficiálna internetová stránka FL argentínskeho špílmachra "železiarov" Pabla Podia. Pre Podbrezovú by išlo o vybojovanie historicky premiérovej účasti na európskej scéne. Ružomberok už medzinárodné skúsenosti má, v sezóne 2006/2007 dokonca okúsil pôsobenie v predkolách Ligy majstrov.vyjadril sa krídelník "Ruže" Erik Daniel.Šancu na účasť v EL ešte stále živia aj FC DAC 1904 Dunajská Streda, AS Trenčín a Spartak Trnava, musia však bodovať naplno. Trenčania hostia bratislavský Slovan, Trnava nastúpi v krajskom derby v Senici a Dunajská Streda sa predstaví v NTC Poprad proti poslednému tímu tabuľky Prešovu.povedal útočník Slovana Aleksandar Čavrič pre oficiálny web klubu. Srbský reprezentant do 21 rokov má v závere sezóny extra motiváciu prebojovať sa na prestížny európsky šampionát tejto vekovej kategórie:Majstra MŠK Žilina čaká duel 32. kola v Zlatých Moravciach. "Šošoni" sa po splnení cieľa v podobe zisku titulu pokúsia dopomôcť svojmu útočníkovi Filipovi Hlohovskému k dosiahnutiu koruny kráľa strelcov. Hlohovský má na konte 19 presných zásahov, predstihnúť ho ešte reálne môže Seydouba Soumah zo Slovana, ktorý nastrieľal o dva góly menej.Všetky zápasy 32. kola sa začnú v piatok 19. mája v jednotnom čase o 17.30 h. Záverečné kolo je na programe v sobotu 27. mája.AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava (rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jenčura, PP TV DAJTO)FK Senica - FC Spartak Trnava (A. Somoláni - Tomčík, Hrmo)FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina (Marhefka - T. Somoláni, Barenčík)ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok (Chmura - D. Hrčka, Žákech, PP RTVS)1. FC Tatran Prešov - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Smolák - Galo, Súkeníková, PP 213, hrá sa v NTC Poprad)