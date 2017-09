FOTO: Košičania lúštili v rámci kampane Biela pastelka maxikrížovku

Súčasťou programu verejnej zbierky Biela pastelka bola nadrozmerná krížovka, ktorú lúštili známe osobnosti v Košiciach 22. septembra 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 22. septembra (TASR) – Do zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých sa dnes zapájajú aj Košičania. V uliciach môžu prispieť do prenosných pokladničiek s logom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s ktorými chodia dobrovoľníci. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) svoje aktivity propaguje so sprievodným programom v obchodnom centre na Námestí osloboditeľov.priblížila pre TASR vedúca košického krajského strediska ÚNSS Zuzana Mihályová.Zbierka sa podľa nej už dostala do povedomia ľudí, tento rok ide o 16. ročník kampane.konštatovala Mihályová.V priestore obchodného centra Aupark ÚNSS pripravila výstavku optických a kompenzačných pomôcok. Návštevníci si mohli vyskúšať písať Braillovým písmom na Pichtovom stroji alebo zahrať si s nevidiacimi a slabozrakými šachy či Človeče, nehnevaj sa. Súčasťou ponuky boli hudobné vystúpenia a lúštenie maxikrížovky s rozmermi 5 x 5 metrov za účasti hercov Štátneho divadla Košice. Veľký záujem najmä u starších návštevníkov bol o preventívne meranie zraku.ÚNSS bude mať svoj infostánok v obchodnom centre aj v sobotu (23.9.), kedy zbierka ešte trvá. Pomôcť nevidiacim vrátiť sa do bežného života možno aj príspevkom na účet (IBAN:SK23 1111 0000 0014 3025 8006), zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 820 či on-line na webe bielapastelka.sk. Tvárou tohtoročnej kampane je futbalista Marek Hamšík.