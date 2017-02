FOTO: Kynceľovú zviditeľňuje Fizolňový deň. Nemá krčmu ani potraviny

Na snímke Dom smútku, často využívaný aj ako kultúrny dom v obci Kynceľová v okrese Banská Bystrica 3. februára 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Kynceľová 4. februára (TASR) – Najznámejším podujatím, ktoré Kynceľovú zviditeľňuje široko-ďaleko je Fizolňový deň. Súťaž vo varení dobrôt z fazule obec organizuje vždy v lete a je spojená i so súťažou v krájaní cibule. V tomto roku ho usporiada už po jedenásty raz 22. júla.poznamenala starostka Martina Kubišová.Pri organizovaní každoročnej súťaže pomáhajú aj aktívni seniori, ktorí v dedine majú svoj klub. Je v ňom okolo 30 členov s prevahou žien a stretávajú sa každý týždeň. Vymieňajú si recepty, hrajú karty, porozprávajú sa. Chodia do divadla, organizujú tiež výlety do okolia a absolvujú prednášky, napríklad policajtov, ktorí ich chodia vystríhať pred "šmejdami" a poučiť o vlastnej bezpečnosti doma či vonku.dodala hlava obce s tým, že seniori sú pre ich obec výdatnou pomocou.Kynceľová nie je typickou slovenskou obcou. Nemá kostol, ani krčmu a potraviny. Stále hľadá podnikateľa, ktorý by mal záujem prevádzkovať oboje. Prioritou pre obec so 400 obyvateľmi sú najmä potraviny, aby si prevažne starší ľudia mohli nakúpiť aspoň základné veci priamo v dedine. Na väčšie nákupy si zvyknú zabehnúť do Banskej Bystrice, ktorá je na skok.Kynceľová je však atypická aj v inom. Postavila dom služieb z peňazí, ktoré jej v závete odkázal jej rodák Ján Bielik, ktorý žil v Amerike.uviedla pre TASR starostka Kynceľovej Martina Kubišová. Obstarávacia cena stavby domu, ktorý kolaudovali v roku 2011, vyšla na 340.000 eur. Štedrý rodák má na dome pamätnú tabuľu.Obecný úrad v Kynceľovej sídli v budove niekdajšej evanjelickej ľudovej školy, ktorú navštevoval aj významný herec, režisér a scenárista Paľo Bielik. V pamäti divákov zostane navždy zapísaný ako zbojnícky hrdina Juraj Jánošík, ktorého hral vo filme, divadle a vrátil sa k nemu aj ako režisér. Práve v tejto škole, v detskom hereckom krúžku, urobil svoje prvé kroky na doskách, ktoré znamenajú svet.Paľo Bielik sa narodil v roku 1910 v Senici, dnešnej časti Banskej Bystrice. Jeho prvé školské kroky viedli do susednej obce Kynceľová, kde navštevoval školu.uvádza v materiáli Ján Styk, ktorým podrobne spracoval život tejto významnej hereckej a režisérskej osobnosti v obci a okolí.Bielik s rodákmi a spolužiakmi z Kynceľovej udržiaval kontakty aj po odchode do Prahy. Pamätníci vraj spomínali, že keď začali chodiť listy z Prahy, hneď vedeli, že "bohóci" majú finančné suchoty. Tak ľudia volali umelcov v Prahe. Ako dobrí rodáci vždy nejako pomohli.spomína Styk.Obec Kynceľovú, ktorá je od najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová vzdialená len na skok, mnohí dodnes považujú za mestskú časť Banskej Bystrice. To však bola pravda iba do roku 1990, vtedy sa od mesta pod Urpínom odčlenila. Osamostatnenie vnímala ako odvážny krok, na jednej strane prevládali obavy, či sa situácia miestnych nezhorší, pokiaľ ide o dopravu alebo zásobovanie, na druhej zasa argumenty, že krajské mesto málo investovalo do jej rozvoja, kým bola jeho súčasťou.Súčasná hlava obce Martina Kubišová je na čele už tri funkčné obdobia. Po prvom zvolení za starostku patrila medzi najmladšie na Slovensku.reagovala pre TASR Kubišová v súvislosti s rozširovaním obce a záujmom Banskobystričanov bývať tam.Kynceľová, v ktorej dnes žije okolo 400 obyvateľov, leží pod Nízkymi Tatrami v Banskobystrickom okrese. Patrí do mikroregiónu Pod Panským dielom, ktorý hraničí zo severu so Starými Horami, Motyčkami a Donovalmi, z východu s Moštenicou, Lučatínom, Ľubietovou, z juhu s Ponikami, z juhozápadu s mestom Banská Bystrica. Celý mikroregión sa nachádza v tesnej blízkosti mesta pod Urpínom, ktoré preň plní funkciu sídla s vyššou občianskou vybavenosťou a funkciu dopravy a zamestnanosti.Prvá historická zmienka o Kynceľovej sa datuje od roku 1435 pod názvom Kunczelfalva. Názov obce sa postupne menil na Kunczldorf, neskôr Kinczeldorf, v roku 1680 Kinczelowa, maďarsky Göncölfalva až po dnešný názov Kynceľová. V 13. storočí bola poddanskou obcou na banskobystrickom mestskom teritóriu. V rokoch 1496-1526 patrila Thurzovcom, potom mestu Banská Bystrica. V roku 1828 sa v dedine nachádzalo 14 domov a 107 obyvateľov. V 18. až 20. storočí sa zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom. Začiatkom 20. storočia boli miestni známi ako murári a tesári.Erb obce tvorí vysoké zelené trojvršie. Zo spodného okraja štítu vyrastajú tri veľké zlaté klasy, ktoré ilustrujú zdroj obživy obyvateľov. Trojvršie miestne vrchy - Malý, Panský a Selecký diel.Cez obec Kynceľová neprechádza žiadny chodník iba frekventovaná cesta, kde vodiči radi šliapnu na plyn. Ohrozujú tým bezpečnosť chodcov, ktorí nemajú ako ísť iba po okraji vozovky. Obec je aj preto rada, že bola úspešná s projektom "Spomaľ! Ide o život". Ten jej schválila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a vďaka nemu získala 4000 eur na dva merače rýchlosti. Tie vodičov pri prekročení rýchlosti upozornia, aby spomalili.konštatovala starostka Kynceľovej Martina Kubišová.Keď tam policajti merali rýchlosť, len za hodinu či dve namerali hneď ôsmich vodičov, ktorí ju prekročili. Obec sa už dávnejšie snažila vybaviť si aj dopravnú značku na zníženie rýchlosti, to však neprešlo.Prioritou obce zostáva vybudovanie chodníka. Projekt má spracovaný, ale chýbajú peniaze.