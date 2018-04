FOTO: MS2018: V príprave už aj Sekera, Ramsay: Je veľká osobnosť

Zraz slovenskej hokejovej reprezentácie pred zápasmi Euro Hockey Challenge s Lotyšskom v Poprade 17. apríla 2018. Na snímke tréner Craig Ramsay. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Poprad 17. apríla (TASR) - Hokejisti Slovenska odštartovali reprezentačným zrazom v Poprade ďalšiu fázu prípravy na majstrovstvá sveta v Dánsku už s prvou posilou z NHL. Okrem Andreja Sekeru obranné rady vystužil aj Dominik Graňák. Reprezentantov čakajú tri dni tréningov, po ktorých sa v Michalovciach a Poprade stretnú s Lotyšskom.Mesto pod Tatrami je pomerne časté dejisko reprezentačných zrazov, no pre trénera Craiga Ramsayho to je prvý kontakt s Popradom.poznamenal. Reprezentanti sa v Nemecku rehabilitovali za výrazné prehry vo Švédsku a proti strieborným medailistom zo ZOH v Pjongčangu uhrali cenné víťazstvá 2:1 po sam. nájazdoch a 4:1.zdôraznil Ramsay.Oproti zápasom s Nemeckom už v tíme nefigurujú obrancovia Martin Gernát a Richard Stehlík a ani útočník Tomáš Mikúš. K tímu sa však pripojili obrancovia Dominik Graňák a Andrej Sekera a do zápasov zasiahne aj Adam Jánošík, ktorý sa s tímom pripravoval aj počas predošlého cyklu. Očakáva sa, že najmä prítomnosť Andreja Sekeru, ako prvej posily z NHL, dodá na sile i sebavedomí mužstva. "uviedol Ramsay.Sekerov postoj k reprezentácii pozitívne prekvapil hokejovú verejnosť. Po sezóne, v ktorej ho zranenie kolena pripravilo o väčšinu zápasov základnej časti NHL, by bolo akceptovateľné negatívne stanovisko, no skúsený zadák túži po siedmej účasti na svetovom šampionáte.prezradil obranca Edmontonu Oilers. Zatiaľ posledné reprezentačné štarty si pripísal na MS v Rusku v roku 2016, odvtedy sa na medzinárodnej scéne predstavil vo Výbere Európy na Svetovom pohári. Na ZOH v Pjongčangu ako hráč NHL nemohol štartovať, preto až teraz prvýkrát nastúpi pod vedením Craiga Ramseyho.poznamenal.Skúsený zadák má za sebou menej vydarenú sezónu. Pre zdravotné problémy v nej odohral iba 36 zápasov, v ktorých získal iba 8 bodov za asistencie a aj 15 záporných bodov v hodnotení +/-.dodal Andrej Sekera.