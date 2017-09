Foto: Na letisku v Prievidzi spadlo lietadlo, jedna osoba neprežila a dve sa zranili

Na letisku v Prievidzi zrútil jednomotorový dolnoplošník Čmelák Z – 37 s tromi osobami na palube. Prievidza, 16. september 2017.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Nehodu malého motorového lietadla, ktoré sa dnes popoludní zrútilo na letisku v Prievidzi, neprežila jedna osoba. Ďalší dvaja členovia posádky sú zranení. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.



Na mieste zasahujú v tejto chvíli všetky záchranárske zložky. "K udalosti boli vyslaní leteckí záchranári z Banskej Bystrice a Trenčína. Trenčianska posádka bola neskôr stiahnutá, keďže jeden ťažko zranený zahynul," uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková.



"Lekár leteckých záchranárov po prílete k miestu udalosti prevzal do svojej starostlivosti 23-ročnú ženu, ktorá utrpela poranenia viacerých častí tela. Po neodkladnom zdravotnom ošetrení bola v stabilizovanom stave s polytraumou letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," doplnila Hopjaková.



Ďalší ľahšie zranený pasažier ostal v starostlivosti pozemných záchranárov, ktorí ho previezli do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. "Pacient leží na traumatológii, je stabilizovaný s ľahšími zraneniami," ozrejmila pre TASR hovorkyňa nemocnice Radka Križanová.



"Dnes o 15.30 h boli hasiči vyslaní na Letiskovú ulicu v Prievidzi. Na letisku došlo k pádu jednomotorového dolnoplošníka Čmelák Z-37 aj s tromi osobami na palube," vysvetlila Farkasová.

Zdroj: HaZZ