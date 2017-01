FOTO: Slovan prehával o dva góly, otočil a vyhral v predĺžení

Na snímke vľavo Jonathan Cheechoo (Slovan) a vpravo brankár Vladimir Sokackij (Avtomobilist) v stredajšom zápase KHL HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 11. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

HC Slovan Bratislava - Avtomobilist Jekaterinburg 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 50. Skalický (Lušňák, Rosandič), 60. Chipchura (Taffe), 63. Taffe (Cheechoo) - 2. Golyšev (Simakov, Vasilevskij), 26. Garejev (Vasilevskij, ČAJKOVSKÝ). Rozhodovali: Beľajev, Ščeňov - Gordenko, Tomilov (všetci Rus.), vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: 56. Golyšev (Jekaterinburg) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7624 divákov



zostavy:

Slovan: Brust - Ďaloga, Sersen, Švarný, Plastino, Bačík, Starosta, Rosandič, Halama - Cheechoo, Taffe, Sukeľ - Jeglič, Sádecký, Nedorost - Chipchura, Surový, Musatov - Šťastný, Lušňák, Skalický



Jekaterinburg: Sochackij - Čajkovský, Vasilevskij, Timašov, Ščitov, Žuravľov, Turbin, Ščemerov, Kivistö - Simakov, Romanov, Golyšev - Michnov, Koukal, Garejev - Moňa, Torčeňuk, Ivašov - Buchtele, Tičar, Čistov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Hráči HC Slovan Bratislava triumfovali v stredajšom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) nad Avtomobilistom Jekaterinburg 3:2 po predĺžení. "Belasí" zaostávali po dvoch tretinách o dva góly, v závere tretieho dejstva sa im ale podarilo vyrovnať a v predĺžení rozhodol Jeff Taffe.Domáci inkasovali hneď na začiatku druhej minúty, keď si Golyšev obkorčuľoval bránku a s prispením Švarného korčule otvoril skóre. O odpoveď sa snažili Cheechoo a Taffe, najmä strela druhého menovaného mala takmer gólové parametre, ale zasiahol hosťujúci brankár Sochackij. Slovan hral potom v oslabení, ubránil sa bez väčších ťažkostí, následne mal aj výhodu presilovky, v ktorej delovku Sersena zblokovali brániaci hráči mimo priestoru bránky, Sochackij si poradil so zakončením Plastina i ďalšími pokusmi. Avtomobilist sa k slovu dostal v 13. minúte, ihneď po vhadzovaní napálil Moňa puk do Brusta, Bratislavčania sa od tohto momentu dlhšie nedokázali vymaniť z vlastného pásma. V závere úvodného dejstva nevyrovnal Surový spomedzi kruhov a mohlo byť aj 0:2, keby dorážku Ivašova nezastavila žrď.Druhú tretinu odštartovali domáci presilovkou, súpera zatlačili, no nevyťažili zmenu stavu. Nasledovali tri vylúčenia v rýchlom slede, Slovan hral 3 na 4, v tejto fáze mal najvážnejšiu možnosť Moňa, ktorý napálil puk do Brusta. V 25. minúte sa Sersen vrátil z trestnej lavice, po zaváhaní hosťujúceho hráča sa dostal do samostatného úniku, neprekonal však brankára. O minútu našiel Vasilevskij dlhou prihrávkou Garejeva, ten nechránený nezaváhal a zvýšil náskok Jekaterinburgu. Druhú asistenciu si pripísal Slovák Michal Čajkovský. V ďalšom priebehu sa hra nekonsolidovane prelievala bez prerušení, neskôr nepriniesli gólové ovocie ani teč Jegliča či strely Chipchuru s Halamom. Na opačnej strane Michnov prihral Koukalovi, ktorý v dobrej pozícii netrafil poodkrytú bránku, pri vylúčení Šťastného mali hostia aj ďalšie šance, Brust odolal.Slovanu sa podarilo znížiť v 50. minúte zásluhou Skalického, ktorý v tesnej blízkosti brankára usmernil do siete pokus Lušňáka od modrej čiary. Snahu domácich o vyrovnávajúci zásah však po pár desiatkach sekúnd pribrzdilo vylúčenie Nedorosta. V 56. minúte sa práve Golyšev dopustil tvrdého faulu na Nedorosta, ktorého museli zafixovať a z klziska odniesť na nosidlách. Autor otváracieho zásahu si vyslúžil trest na 5 minút a do konca zápasu, Bratislavčania mali až do sirény početnú prevahu, odvolali aj brankára a podarilo sa im vyrovnať v poslednej minúte vďaka Chipchurovi. V predĺžení potom rozhodol o ich triumfe Taffe.