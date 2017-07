FOTO: Trojnásobný expremiér Mečiar sa dožíva 75 rokov

Vladimír Mečiar, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke z 26. októbra 1992 v Javorine tlačová konferencia predsedov národných vlád Václav Klaus (vpravo) a Vladimír Mečiar Foto: TASR/Drahotín Šulla Foto: TASR/Drahotín Šulla

Prvé stretnutie poslancov NR SR a vlády SR v novej Slovenskej republike za účasti diplomatického zboru a zahraničných hostí otvoril 1. januára 1993 v Bratislave podpredseda NR SR Peter Weiss. Na archívnej snímke zľava Július Tóth, Roman Kováč, Vladimír Mečiar, Milan Kňažko, v druhom rade zľava Dušan Slobodník, Viliam Soboňa, Jozef Zlocha, Roman Hofbauer, Ľubomír Dolgoš, vzadu zľava Ladislav Polka, Hvezdoň Kočtúch, Peter Weiss, Augustín Marián Húska, úplne vzadu Pavol Koncoš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Signatári - predseda vlády SR Vladimír Mečiar /vpravo v popredí/ a predseda SNR Ivan Gašparovič /vľavo/ 17. júla 1992 v budove parlamentu v Bratislave zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky . Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vladimír Mečiar počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR. Trenčianske Teplice, 16. marca 2015 Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen/Bratislava 26. júla (TASR) – Právnik a politik Vladimír Mečiar, dlhoročný predseda Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) a bývalý viacnásobný slovenský premiér sa dnes dožíva 75 rokov.S obdobím jeho vládnutia sú spojené viaceré závažné politické i ekonomické kauzy na Slovensku. Vyšetrenie a objasnenie niektorých z nich znemožnil prijatím tzv. Mečiarových amnestií v roku 1998, ktoré poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) dňa 5. apríla po 19 rokoch zrušili. Dosiahli to prijatím uznesenia, za ktoré hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Plénum Ústavného súdu SR 31. mája potvrdilo, že amnestie udelené expremiérom Vladimírom Mečiarom a milosť udelená exprezidentom SR Michalom Kováčom svojmu synovi neplatia.Vladimír Mečiar sa narodil 26. júla 1942 vo Zvolene. Po skončení strednej školy pracoval najskôr ako referent, potom ako tajomník odboru Miestneho hospodárstva na Okresnom národnom výbore (ONV) v Žiari nad Hronom. Angažoval sa v aparáte Československého zväzu mládeže, v rokoch 1962-1970 bol členom Komunistickej strany Československa (KSČ). Pre negatívny postoj k sovietskej okupácii Československa ho v roku 1970 zo strany po previerkach vylúčili.Pracoval v rôznych, aj robotníckych profesiách v podnikoch v dnešnom Trenčianskom kraji. V roku 1974 ukončil diaľkové štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a začal pracovať v Skloobale Nemšová, kde bol referentom a neskôr podnikovým právnikom až do roku 1989.Po roku 1989 sa začal politicky angažovať v hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN). Na pôde tohto politického subjektu založil najprv platformu, ktorá prerástla do novej strany Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Od jej vzniku v roku 1991 bol jej predsedom. Od 14. júna 2003 bola strana známa s názvom Ľudová strana – HZDS (ĽS-HZDS).V rekonštruovanej vláde SR v prvej polovici roku 1990 Vladimír Mečiar zastával post ministra vnútra a životného prostredia SR. Po parlamentných voľbách v júni 1990 sa stal prvýkrát predsedom vlády SR a v tejto funkcii pôsobil až do apríla 1991. V júni 1992 po ďalších voľbách do Slovenskej národnej rady (SNR) sa stal premiérom opäť, úrad zastával do marca 1994, keď mu poslanci parlamentu vyslovili nedôveru. Tretíkrát sa stal predsedom vlády SR po vyhratých parlamentných voľbách v decembri 1994, vo funkcii bol do októbra 1998.V období rokov 1990-1992 bol tiež poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) za VPN, v roku 1992 ho zvolili za poslanca SNR za HZDS. Parlamentným poslancom bol aj v roku 1994, 1998 a ĽS-HZDS zastupoval v NR SR aj v rokoch 2002-2006. Bol členom Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ako aj členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Svoj poslanecký mandát si v období 1998-2002 neuplatnil, na ustanovujúcej schôdzi NR SR sa postu vzdal v prospech bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) a ministra jeho vlády Ivana Lexu, spájaného s únosom syna prezidenta SR Michala Kováča.Od októbra 1992 do marca 1993, opäť od marca 1998 do októbra 1998 bol poverený ako predseda vlády výkonom niektorých právomocí prezidenta SR. Toto poverenie spolu s ním dostal aj vtedajší predseda parlamentu SR. Popri poste premiéra SR mal od júna 1993 do marca 1994 právo viesť Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR a v období rokov 1993-1994 bol predsedom Prezídia Fondu národného majetku (FNM).V roku 1999 kandidoval v prvých priamych prezidentských voľbách v SR, víťazom sa stal Rudolf Schuster. Vladimír Mečiar kandidoval na funkciu prezidenta SR aj v prezidentských voľbách v roku 2004. Prvé kolo volieb vyhral so ziskom 32,7 percenta. V druhom kole získal 40,1 percenta hlasov a skončil ako druhý. Prezidentom SR sa napokon stal Ivan Gašparovič.V parlamentných voľbách v septembri 2002 získalo ĽS-HZDS opäť prvenstvo so ziskom 19,50 percenta hlasov. Podobne, ako v predošlom období, sa jej však nepodarilo zostaviť vládu.Vo voľbách v roku 2006 hlasovalo za ĽS-HZDS 8,79 percenta voličov, čo pre stranu znamenalo získanie 15 poslaneckých mandátov. ĽS-HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom prijala ponuku víťaza volieb do NR SR strany Smer-SD a spoločne so Slovenskou národnou stranou (SNS) vytvorili koaličnú vládu.V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. júna 2010 získala ĽS-HZDS 4,32 percenta, neprekročila 5-percentnú hranicu hlasov voličov potrebnú na vstup do NR SR a stala sa mimoparlamentnou stranou. Do parlamentu sa ĽS-HZDS nedostalo ani v predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012. Získalo len 0,93 percenta hlasov.Po druhých neúspešných voľbách dňa 26. apríla 2012 oznámil Vladimír Mečiar svoj odchod z čela ĽS-HZDS na rokovaní straníckeho grémia v Bratislave. Funkcia predsedu mu zanikla 7. septembra 2013 a 12. decembra 2013 vystúpil zo strany. Nového predsedu ĽS-HZDS už nezvolili a na mimoriadnom sneme strany v Žiline dňa 11. januára 2014 sa delegáti strany rozhodli o rozpustení strany. Na čele ĽS-HZDS bol Vladimír Mečiar 21 rokov.