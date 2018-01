Foto: Udeľovanie cien Grammy ovládol Bruno Mars, piesňou roka je That’s What I Like

BRATISLAVA 29. januára - Americký spevák Bruno Mars ovládol 60. ročník odovzdávania cien americkej Národnej akadémie nahrávacích umení a vied.Jeho nahrávka 24K Magic sa stala Albumom roka, Nahrávkou roka, Najlepším r'n'b albumom a tiež Najlepším albumom po technickej stránke (neklasická hudba), pričom hit That's What I Like označili za Pieseň roka, Najlepšiu r'n'b skladbu a 32-ročný interpret v nej podal aj Najlepší r'n'b výkon.

Najlepší videoklip má Kendrick Lamar



Kendrick Lamar uspel vďaka skladbe Humble v kategóriách Najlepší rapový výkon, Najlepšia rapová skladba a Najlepší videoklip.



Jeho štúdiovku Damn označili za Najlepší rapový album a piatu Grammy dostal spolu s Rihannou za singel Loyalty, ktorý vyhlásili za najlepšiu rapovo-spievanú spoluprácu.







Ed Sheeran zvíťazil so štúdiovkou ÷ v kategórii Najlepší popový vokálny album a skladbu Shape of You označili za Najlepší sólový popový výkon.



Formácia LCD Soundsystem uspela so singlom Tonite v kategórii Najlepšia tanečná nahrávka, Kraftwerk a ich 3-D The Catalogue je zas Najlepší elektronický/tanečný album. Dvadsaťjedenročná Alessia Cara zvíťazila v kategórii Nováčik roka.

Žáner country ovládol Chris Stapleton

Rapper Jay Z nezískal ani jednu sošku

Prehľad víťazov a víťaziek v 60. ročníku Grammy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Zosnulého Leonarda Cohena ocenili v kategórii Najlepší rockový výkon (You Want It Darker), Foo Fighters nahrali najlepšiu rockovú skladbu (Run) a The War on Drugs zas vydali Najlepší rockový album (A Deeper Understanding).Žáner country ovládol Chris Stapleton, ktorého ocenili v kategóriách Najlepší country sólový výkon (Either Way), Najlepší country album (From A Room: Volume 1) a Najlepšia country skladba (Broken Halos). Little Big Town si pripísali na konto trofej za Najlepší country výkon dua alebo skupiny, a to vďaka piesni Better Man.Dvadsaťsedemročný The Weeknd dostal sošku za Najlepší súčasný urban album, ktorým je jeho Starboy. Legendárni The Rolling Stones dostali vďaka štúdiovke Blue & Lonesome cenu za Najlepší tradičný bluesový album.Greg Kurstin sa stal producentom roka v rámci neklasickej hudby. Snímku La La Land ocenili v kategóriách Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá a Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá. Za najlepšiu originálnu skladbu vo filme vyhlásili How Far I'll Go z animáku Vaiana. Rapper Jay Z, ktorý mal v hre najviac nominácií, a to osem, nezískal napokon ani jednu sošku.Počas večera sa predstavili napríklad Elton John s Miley Cyrus, Shaggy so Stingom, Cardi B s Brunom Marsom, Pink, Sam Smith, Mark Ronson s Lady Gaga, DJ Khaled s Rihannou a Brysonom Tillerom, Luis Fonsi s Daddym Yankeem, U2 zahrali naživo v New York Harbor, pričom spevák Bono a gitarista The Edge vystúpili aj s Kendrickom Lamarom.Ceremoniálom, ktorý sa konal v newyorskej Madison Square Garden, sprevádzal 39-ročný anglický herec a moderátor James Corden.Informácie pochádzajú z webstránky www.grammy.com.