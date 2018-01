Foto: Udeľovanie Zlatých glóbusov poznačil Weinsteinov škandál, najviac cien získali dva tituly

BEVERLY HILLS 8. januára - Udeľovanie filmových a televíznych cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) v noci na pondelok v kalifornskom Beverly Hills ovládli film Tri billboardy kúsok za Ebbingom a seriál Veľké malé klamstvá. Oba tituly získali vo svojich kategóriách po štyri Zlaté glóbusy.Tri bilbordy kúsok za Ebbingom vyhlásili za najlepší film - drámu a ďalšie trofeje mu priniesli scenár Martina McDonagha a herecké výkony Frances McDormand v hlavnej úlohe a Sama Rockwella vo vedľajšej. Zlatý glóbus za hlavnú rolu v dramatickom filme získal Gary Oldman za stvárnenie Winstona Churchilla v snímke Najtemnejšia hodina.

Dráma Podoba vody s dvomi cenami

Medzi filmovými komédiami a muzikálmi triumfovala Lady Bird, ktorá tiež vyniesla cenu predstaviteľke titulnej roly Saoirse Ronan.Fantasy dráma Podoba vody, ktorá so siedmimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách, získala napokon dve trofeje - za réžiu pre Guillerma del Tora a hudbu pre Alexandra Desplata.Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli podľa členov a členiek HFPA predviedol James Franco (The Disaster Artist) a Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe zase Allison Janney (Ja, Tonya). Za najlepší animovaný film vyhlásili Coco a najlepším cudzojazyčným filmom je Odnikiaľ nemeckého režiséra a scenáristu Fatiha Akina.

Miniseriál zaznamenal úspech

Pôvodne miniseriál Veľké malé klamstvá, ktorý sa tvorcovia na základe úspechu rozhodli vyrábať ďalej a v decembri ohlásili jeho druhú sezónu, triumfoval v kategórii Najlepší limitovaný seriál alebo televízny film. Ďalšie tri trofeje preň získali Nicole Kidman za hlavnú rolu a Laura Dern a Alexander Skarsgard za vedľajšie.Po dve ceny si vyslúžili seriály Príbeh služobníčky a The Marvelous Mrs. Maisel, ktoré okrem víťazstiev v kategóriách Najlepší televízny seriál - dráma a Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál vyniesli glóbusy aj hlavným hereckým predstaviteľkám, Elisabeth Moss (Príbeh služobníčky) a Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).V mužských hereckých kategóriách bodovali aj Sterling K. Brown (This Is Us), Aziz Ansari (Master of None) a Ewan McGregor (Fargo).

Prvý galavečer po Weinsteinovom škandále

Ceremoniál 75. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus, ktorý bol prvým veľkým galavečerom sezóny od vypuknutia rozsiahleho škandálu sexuálneho obťažovania v Hollywoode, sa pritom zahalil do čiernej, ktorú si obliekla prevažná väčšina zúčastnených. Ženy i muži tak spravili na znak podpory hnutia Time's Up, pričom niektorí si tiež pripli čierno-biele odznaky iniciatívy.Cenu Cecila B. DeMilla si ako prvá Afroameričanka prevzala Oprah Winfrey, ktorá svojou ďakovnou rečou publikum zdvihla zo sedadiel a vyslúžila si neutíchajúce standing ovation.

Zlatý glóbus - 75. ročník



prehľad víťaziek a víťazov:





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Tri bilbordy kúsok za EbbingomLady BirdGary Oldman - Najtemnejšia hodinaFrances McDormand - Tri bilbordy kúsok za EbbingomJames Franco - The Disaster ArtistSaoirse Ronan - Lady BirdSam Rockwell - Tri bilbordy kúsok za EbbingomAllison Janney - Ja, TonyaGuillermo del Toro - Podoba vodyMartin McDonagh - Tri bilbordy kúsok za EbbingomAlexandre Desplat - Podoba vodyThis Is Me - Najväčší showman (hudba a text: Benj Pasek a Justin Paul)CocoOdnikiaľPríbeh služobníčkyThe Marvelous Mrs. MaiselSterling K. Brown - This Is UsElisabeth Moss - Príbeh služobníčkyAziz Ansari - Master of NoneRachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. MaiselEwan McGregor- FargoNicole Kidman - Veľké malé klamstváAlexander Skarsgard - Veľké malé klamstváLaura Dern - Veľké malé klamstváVeľké malé klamstvá