Zlatým glóbusom dominovali silné prejavy na margo sexuálnych škandálov

Režisérka Greta Gerwigová pózuje so Zlatým glóbusom v kategórii najlepší film (komédia/muzikál) za režijný debut Lady Bird počas udeľovania cien Zlatého glóbusa v Beverly Hills 7. januára 2018. Foto: TASR/AP Režisérka Greta Gerwigová pózuje so Zlatým glóbusom v kategórii najlepší film (komédia/muzikál) za režijný debut Lady Bird počas udeľovania cien Zlatého glóbusa v Beverly Hills 7. januára 2018. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 8. januára (TASR) - Silné prejavy a vyhlásenia o jednote dominovali nedeľňajšiemu 75. ročníku Zlatých glóbusov. Išlo o prvé veľké odovzdávanie filmových cien v Hollywoode odvtedy, ako tamojší filmový priemysel postihli obvinenia zo sexuálnych škandálov. Mnohé z hviezd prišli na počesť obetí týchto incidentov na ceremóniu v čiernom oblečení, informovala spravodajská stanica BBC.Celkovú náladu vo svojom prejave vystihla moderátorka a herečka Oprah Winfreyová. "Nový deň je na obzore," povedala pri preberaní ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo.Ceremónii dominovala práve momentálna atmosféra v Hollywoode, poznačená zmienenými škandálmi, a tiež iniciatívy ako Me Too či Time's Up, poukazujúce na problematiku sexuálneho obťažovania a potrebu zmeny v oblastiach zábavného priemyslu, politiky, médií, ale aj iných.K sexuálnym škandálom sa počas nedeľňajšieho večera nejakým spôsobom vyjadrilo v kalifornskom Beverly Hills mnoho ocenených i ďalších hviezd. Tému nastolil už vo svojom úvodnom monológu samotný moderátor večera, americký komik a moderátor Seth Meyers."Vitajte dámy a ešte existujúci džentlmeni," povedal Meyers a pokračoval v podobnom duchu: "Je rok 2018 a marihuana je konečne povolená, zatiaľ čo sexuálne obťažovanie konečne nie.""Pre nominovaných mužov v tejto miestnosti je to teraz po prvý raz v priebehu troch mesiacov, keď nebude desivé počuť svoje meno prečítané nahlas," povedal ďalej Meyers.Najväčšie ovácie vyvolal práve prejav Oprah Winfreyovej, ktorá cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo dostala ako vôbec prvá Afroameričanka. "Hovoriť pravdu je vôbec najsilnejším nástrojom, aký máme," povedala. "Príliš dlho sa ženy nepočúvali alebo sa im neverilo, keď sa odvážili hovoriť pravdu zoči-voči moci týchto mužov, ktorých čas však už vypršal. Ich čas vypršal!" povedala.