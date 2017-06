FOTO: VIDEO: ŽSR nasimulovali zrážku rušňov a osobného auta

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zorganizovali dnes na železničnom priecestí v bratislavskej Rači simulovanú zrážku rušňov s osobným autom. Počas nej narazila súprava dvoch rušňov s hmotnosťou približne 174 ton v rýchlosti okolo 40 km/h do motorového vozidla Fiat Brava SX, ktoré stálo na železničnom priecestí.



Vlak tlačil pred sebou automobil niekoľko desiatok metrov po koľajniciach a vážne ho poškodil. "Videli sme tento náraz, ktorý bol v rýchlosti 40 km/h, podľa môjho názoru by ho nikto neprežil, keby sedel v tom aute a to je práve tá hrozba, že upozorňujeme týmto vodičov, aby nehazardovali so svojím životom a životmi ostatných ľudí, ktorí sedia v tých autách," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.



ŽSR sa snažia prostredníctvom takýchto preventívnych akcií apelovať na vodičov, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky, aby boli pri prejazde železničných priecestí ohľaduplnejší a pozornejší.









Dnešná akcia je súčasťou Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 40 krajín z celého sveta.



Podľa štatistík sa v minulom roku stalo na slovenských železničných priecestiach 38 dopravných nehôd, v roku 2015 ich bolo 55. V roku 2017 polícia na priecestiach eviduje doteraz 25 nehôd. Tento rok pri nich zomreli dvaja ľudia, vlani šesť a v roku 2015 polícia zaznamenala až 14 obetí.



ŽSR tvrdí, že na Slovensku sa nachádza viac ako 2000 železničných priecestí. Upozorňujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 metrov, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti a nie je teda možné, aby stihol zastaviť včas pred priecestím.





Podľa platných predpisov je vodič povinný už 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h, ak na zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, maximálna povolená rýchlosť je 50 km/h.