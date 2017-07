FOTO: Zvolen búra dom na Pribinovej ulici, kde žijú asociáli

Na snímke staticky nespôsobilý dom na bývanie na Pribinovej ulici číslo 15 vo Zvolene pred búraním. Zvolen, 24. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zvolen 24. júla (TASR) - Mesto Zvolen začalo dnes s asanáciou problémového domu na Pribinovej ulici v časti Môťová. Objekt spolu s jeho obyvateľmi vyvolával v uplynulom období viaceré negatívne reakcie zo strany susedov, ale i niektorých poslancov mesta.Obyvatelia, ktorí bývajú na tejto ulici, sa už dlhší čas sťažovali na nájomníkov tohto domu, ktorých označovali za asociálov znepríjemňujúcich im každodenný život. Objekt bol daný do užívania dvom zo skupiny posledných nájomcov v roku 2000. V dome však bývalo podľa údajov mestského úradu deväť ľudí, no podľa susedov ich bolo najmenej raz toľko. Ďalší neprispôsobiví žili v susednom dome, ktorý je ale v súkromných rukách.Mesto dalo vlani vypracovať znalecký posudok, ktorý dom zhodnotil ako nevyhovujúci na bývanie (havarijný stav) a jeho obyvatelia by sa mali z neho čo najskôr vysťahovať. Okrem toho sa pri dome nahromadilo aj veľké množstvo odpadu, ktoré ešte v roku 2015 muselo odvážať niekoľko nákladných aut.Poslanci v septembri rozhodli, že dom ponúknu nájomníkom na odkúpenie, no toto rozhodnutie vyvolalo veľkú nevôľu u ostatných obyvateľov ulice a poslanci neskôr rozhodli, že dom dajú zbúrať. Proti tomuto rozhodnutiu boli nájomníci domu, ktorí sa na zasadnutí zastupiteľstva vyhrážali poslancovi Petrovi Košíkovi, iniciátorovi vypracovania znaleckého posudku. Poslanec mal ešte v ten deň požiadať o policajnú ochranu.S odstránením stavby súhlasí aj ďalší mestský poslanec Matej Snopkouviedol dnes pre TASR.Dom bol ráno, v čase začatia búracích prác, prázdny. Podľa primátorky Lenky Balkovičovej rodina s maloletými deťmi si podala žiadosť o byt nízkeho štandardu a keďže sa v tomto období uvoľnil takýto byt na Sokolskej ulici, bol jej pridelený.povedala pre TASR.