Foxconn uvažuje v USA o investícii za vyše 7 miliárd dolárov

Taiwanská spoločnosť Foxconn je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete. Vyrába pre Apple, ako aj pre Microsoft alebo Hewlett-Packard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. januára (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn uvažuje o výstavbe závodu na výrobu obrazoviek v Spojených štátoch, pričom investícia by mohla presiahnuť 7 miliárd USD (6,58 miliardy eur). Povedal to dnes výkonný riaditeľ spoločnosti Terry Gou, upozornil ale, že ešte nič nie je isté.Najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete oznámil svoje plány krátko po tom, ako do prezidentského úradu v USA nastúpil Donald Trump. Ten prisľúbil, že za jeho vlády budečo u mnohých ekonómov, priemyselníkov aj politikov vyvoláva obavy z rastu protekcionizmu v USA aj vo svete.Prípadná investícia do závodu by mohla prekonať 7 miliárd USD a vytvoriť okolo 30.000 až 50.000 pracovných miest.dodal Gou.Foxconn už má v USA určité prevádzky, a to v štáte Pensylvánia. Práve ten by v prípade zvažovanej investície firma uprednostnila, záviselo by to však od prístupu k pozemkom, vode, energiám, infraštruktúre a od iných investičných podmienok, dodal šéf Foxconnu. Zároveň uviedol, že spoločnosť chce zostať aktívna aj na čínskom trhu. Na tom patrí k najväčším zamestnávateľom.