Francúzsko chce prizvať psychiatrov, aby pomohli predchádzať útokom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzska vláda plánuje v rámci novej stratégie, ako predchádzať útokom duševne labilných osôb, prizvať k spolupráci psychiatrov. Informovalo o tom dnes francúzske ministerstvo vnútra po tom, ako v pondelok duševne nestabilný muž vrazil autom vo dvoch autobusových zastávok v Marseille.Minister Gérard Collomb uviedol, že v prípade približne tretiny z tisícok radikálov na francúzskom zozname sledovaných osôb sa vie o ich duševných problémoch.povedal Collomb vo vysielaní televíznej stanice BFM-TV. O možnostiach, ako by mohli psychiatri pomôcť pri predchádzaní útokom, viac nepovedal, dodala agentúra AP.Collomb spomenul prípad 35-ročného muža, ktorý v pondelok vrazil dodávkou do dvoch autobusových zastávok vzdialených od seba približne päť kilometrov. Vyšetrovatelia v tomto prípade vylúčili ako motív terorizmus. Podozrivý totiž podstupoval psychologickú liečbu.Predošlý týždeň iný muž s duševnými problémami narazil vo Francúzsku do pizzerie, kde zabil dospievajúce dievča.