Frontex: Prílev migrantov z Líbye bude vysoký aj v roku 2017

Brusel 15. februára (TASR) - Európska únia by mala aj tohto roku očakávať rovnako vysoký počet migrantov, prichádzajúcich z Líbye cez Stredozemné more, ako vlani. Uviedol to dnes šéf Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabrice Leggeri.povedal Leggeri pre agentúru Reuters.Európska únia prijíma množstvo opatrení na riešenie utečeneckej krízy. Do týchto snáh zapadá aj pomoc pre vládu národnej jednoty v Tripolise. EÚ od nej očakáva spätné prijímanie vyhostených osôb, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl v európskych krajinách. Ďalším krokom by mala byť užšia spolupráca s africkými krajinami, cez ktoré prichádzajú migranti na územie Líbye.skonštatoval šéf Frontexu.Od roku 2014 do konca roku 2016 dorazilo do Európy cez Stredozemné more okolo 1,6 milióna utečencov a migrantov.Podľa údajov EÚ až okolo 70 percent ľudí, ktorí prichádzajú do Európy cez územie Líbye, neuteká zo svojich domovov pred ozbrojenými konfliktami alebo pred represívnymi vládami. Ako ekonomickí migranti majú len veľmi nízku šancu získať azyl v Európe. EÚ sa ich preto snaží vrátiť späť do ich domovských krajín.