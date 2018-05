Futbal LM: Do Kyjeva odletelo v sobotu 4.500 fanúšikov Liverpoolu

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 26. mája (TASR) - V sobotu ráno odcestovalo do dejiska finále Ligy majstrov Kyjeva asi 4.500 fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool.cituje agentúra dpa vyhlásenie letiska Johna Lennona. Nie všetci anglickí fanúšikovia so vstupenkami však uvidia večerný duel s Realom Madrid naživo. Dôvodom je škrtnutie niekoľkých letov pre nezhody spoločnosti zabezpečujúcej charterové lety a letiskovými úradmi v Kyjeve.reagoval starosta Liverpoolu Joe Anderson, ktorý sa situáciu pokúšal riešiť so svojím ukrajinským náprotivkom Vitalijom Kličkom a vedením klubu.Z Madridu sa vrátilo približne tisíc vstupeniek. Dôvodom boli okrem iného vysoké ceny za ubytovanie. Cena za noc v hotelovej izbe sa vyšplhala v niektorých prípadoch na viac ako tisíc eur. Túto skutočnosť kritizoval aj prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexander Čeferin.