Futbal: Nigérijčan Kalu prestúpil z Trenčína do belgického Gentu

Trenčín 4. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Samuel Kalu odchádza z tímu dvojnásobného držiteľa slovenského double AS Trenčín. Kroky 18-ročného talentovaného krídelníka smerujú podľa informácie klubového webu AS do tímu najvyššej belgickej súťaže KAA Gent. Kalu sa tak stane novým spoluhráčom ďalších dvoch bývalých hráčov AS Trenčín Mosesa Simona a Ibrahima Rabiua.