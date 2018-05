Futbalisti Realu Madrid získali tretiu trofej v rade v Lige majstrov

Radosť hráčov Realu Madrid po strelení gólu do siete Liverpoolu vo finále LM dňa 26. mája 2018. Foto: TASR/AP Radosť hráčov Realu Madrid po strelení gólu do siete Liverpoolu vo finále LM dňa 26. mája 2018. Foto: TASR/AP

Futbalisti dvojnásobného obhajcu titulu Realu Madrid zvíťazili v sobotňajšom finále Ligy majstrov 2017/2018 nad FC Liverpool 3:1. Do vitríny španielskeho veľkoklubu pribudla už trinásta trofej za prvenstvo v Európskom pohári majstrov (EPM), resp. v Lige majstrov.

Real sa stal prvým tímom v novodobom formáte súťaže, ktorý uspel v troch po sebe nasledujúcich finálových súbojoch. "Biely balet" v minulosti triumfoval v rokoch 1956-1960 v prvých piatich ročníkoch EPM. Predchodcu LM dokázali v minulosti trikrát v rade vyhrať Ajax Amsterdam (1971-1973) a Bayern Mníchov (1974-1976).

Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre duelu na Olympijskom štadióne v Kyjeve v 51. minúte Karim Benzema po hrubej chybe brankára Lorisa Kariusa, o štyri minúty vyrovnal Sadio Mane. Rozhodol gól "nožničkami" v podaní striedajúceho waleského krídelníka Garetha Balea, ktorý ešte v 83. minúte poistil triumf svojho tímu po ďalšom zaváhaní súperovho brankára.

Lodivod Realu Zinedine Zidane sa stal prvým trénerom, ktorý zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza LM tretíkrát v rade. Do dejín vstúpil aj jeho portugalský zverenec Cristiano Ronaldo, ktorý sa tešil z prvenstva v Lige majstrov piatykrát, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo.

Finále Ligy majstrov 2017/2018:

Kyjev

3:1 (0:0)

51. Benzema, 64. a 83. Bale - 55. Mane. Rozhodovali: Mažič - Ristič, Djurdjevič (Srb.), ŽK: Mane (Liverpool), 66.700 divákov.

Navas - Carvajal (37. Nacho), Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco (61. Bale) - Benzema (89. Asensio), Ronaldo

Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner (83. Can), Henderson, Wijnaldum - Salah (31. Lallana), Firmino, Mane

Liverpool bez tradičného oťukávania vyrukoval na súpera s vysokým pressingom, ktorý mu robil veľké problémy. V 7. minúte sa takmer dostal k lopte Salah, dobre ho však zakrižoval Marcelo a o chvíľu Alexanderovi-Arnoldovi chýbal krok k tomu, aby bol pri lopte skôr ako Navas. Hráči Realu sa snažili skrotiť enormné tempo anglického tímu presúvaním lopty, vo výstavbe ofenzívnych akcií však narážali na elastický blok "The Reds". Za zmienku stáli v podaní dvojnásobného obhajcu trofeje len dva momenty. Krížnemu pokusu Marcela chýbali metre, Ronaldova delovka v 15. minúte z ostrého uhla viac zaváňala gólom, ale napokon tesne minula brvno liverpoolskej bránky. Aktivita Kloppovho tímu neutíchala, so skúsenejším protivníkom hral minimálne vyrovnanú finálovú partiu, v útoku bol dokonca priamočiarejší a nebezpečnejší. V 23. minúte sa v šestnástke dostal po otočke do zakončenia Firmino, ktorého pokus zblokoval Ramos a následnú strelu Alexandera-Arnolda zlikvidoval pohotový Navas. Obrovskú smolu mal Salah, ktorý s vykĺbeným ramenom musel po polhodine odstúpiť z hry a na ihrisku ho nahradil Lallana. O päť minút neskôr ho na opačnej strane barikády nasledoval do útrob štadióna so slzami v očiach pravý obranca Carvajal, ktorého zradil členok. V 43. minúte mohol Real po hluchej pasáži nečakane udrieť. Hlavičku Ronalda však reflexívne na čiare vyrazil Karius a Benzemu z následnej dorážky síce rozvlnil sieť, ale srbský rozhodca Mažič gól pre ofsajd neuznal.

V 48. minúte spravil Liverpool hrubú chybu v rozohrávke, lopta sa dostala k Iscovi a ten ju pravačkou napálil do brvna. Anglický tím po odstúpení Salaha z hry zmenil systém, nenapádal už tak intenzívne rozohrávku Realu. Španielskemu tímu navyše v 51. minúte "daroval" úvodný gól stretnutia. Karius mal loptu bezpečne v rukách a chcel ju rozohrať na spoluhráča, ale skratovo ju hodil len do nohy číhajúceho Benzemu a tá na jeho zahanbenie doputovala do bránky - 1:0. Real však o vedenie rýchlo prišiel, v 55. minúte po rohu Milnera predĺžil loptu Lovren na Maneho a ten nestrážený zblízka vyrovnal - 1:1. Real mal po zmene strán navrch a tesný náskok mu mohol prinavrátiť Isco, ale Karius jeho strelu vyrazil na roh. V 64. minúte však už bol nemecký brankár prikrátky na nožničky Balea, ktoré Zidaneov žolík famózne "vystrihol" po lahôdkovom centri Marcela - 2:1. Liverpool sa nechcel zmieriť s prehrou, Mane spoza šestnástky pekným náprahom opečiatkoval pravú žrď. Na opačnej strane mohol rozhodnúť po rýchlej brejkovej situácii Ronaldo, ktorému však v poslednej chvíli vložil nohu do strely Robertson. Karius nemal svoj deň a v 83. minúte definitívne potopil nádeje svojho tímu, keď pustil za svoj chrbát ďalekonosnú strelu finálového hrdinu Balea - 3:1. V tretej minúte nadstaveného času prerušil akciu Ronalda divák, ktorý vtrhol na trávnik. Viac sa už neudialo, rozhodca odpískal koniec a Real sa chystal na veľkolepé oslavy.

Hlasy

Kyjev 26. mája -Finále Ligy majstrov 2017/2018:Kyjev

Zinedine Zidane (tréner Realu Madrid): „Je neuveriteľné, čím si prechádzame. Vôbec nenachádzam slová. Povedal som hráčom, aby si užívali tento moment – nikdy predtým nezažili niečo podobné.“

Gareth Bale (útočník Realu Madrid, strelec dvoch gólov): „Bol som veľmi sklamaný, že som nenastúpil v základnej zostave. Cítil som, že si to zaslúžim. Najlepšie, čo som mohol urobiť, bolo nastúpiť a ovplyvniť hru. To sa mi aj podarilo. Gól nožničkami bol asi najkrajší v mojej doterajšej kariére. Nemohlo sa to stať na väčšom fóre, ako vo finále Ligy majstrov. Som veľmi šťastný, že sme vyhrali. Zažili sme sklamanie v domácej súťaži, ale napokon je z toho úspešná sezóna. Vieme, akí sme hladní po úspechu. Stále o tom hovoríme v šatni.“

Cristiano Ronaldo (útočník Realu Madrid): „Toto je to, čo sme hľadali. Vedeli sme, že to bude ťažké, ale dosiahli sme víťazstvo. Finále sú vždy komplikované, ale zaslúžili sme si to. Zapísali sme sa do histórie.“

Sergio Ramos (kapitán a obranca Realu Madrid): „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Toto mužstvo ukázalo hlad a túžbu pokračovať vo víťaznom ťažení, teraz sme sa zaradili k legendám. Musíme si ceniť, čo sme dokázali. Mali sme taktiku, ako hrať proti súperovi a tiež sme hrali svoju hru.“

Florentino Pérez (prezident Realu Madrid): „Neuveriteľný gól Garetha Bala, bol jedným z najlepších hráčov na ihrisku. Povedal som mu, že hral veľmi dobre. Spolu s Benzemom patria k svetovej špičke. Sú fenoméni a dnes to ukázali.“

Jordan Henderson (kapitán a stredopoliar Liverpoolu): „Neboli sme dnes dostatočne dobrí, som hrdý na spoluhráčov a fanúšikov. Dúfam, že budeme pokračovať v kvalitných výkonoch a dostaneme sa ešte do viacerých finále. Bude to chvíľu bolieť, ale musíme ísť ďalej. Keď sa nám zranil Mo Salah, Real začal mať prevahu.“

Liga majstrov 2017/2018 – finále

hrá sa Olympijskom štadióne v Kyjeve (úvodný výkop o 20.45 SELČ)

Real Madrid – FC Liverpool 3:1 (0:0)

po II. polčase

Góly:

51. min. – 1:0 Benzema

Karim Benzema goal vs Liverpool – Epic fail by Loris Karius!!

55. min – 1:1 Sadio Mane

Sadio Mané goal 1-1 Liverpool vs Real Madrid UCL final

64. min – 2:1 G. Bale

G. Bale cracking bicycle kick goal against Liverpool

83. min – 3:1 G. Bale

Gareth Bale second goal against Liverpool – Karius FAILS again

Žlté karty: 0 – 0

strely celkovo (na bránu): 12:12 (5:2), rohové kopy: 9:5, držanie lopty (v %): 62 – 38, rozhoduje:Mažič – Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.)

Zostavy:

Real Madrid: K. Navas – Carvajal (37. Nacho), Varane, S. Ramos, Marcelo – Modrič, Casemiro, T. Kroos – Isco (61. Bale) – Benzema (89. Asensio), C. Ronaldo

FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, A. Robertson – J. Milner (83. Can), Henderson, Wijnaldum – Salah (31. Lallana), Firmino, S. Mané