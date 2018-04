Futbalisti SR do 21 rokov privítajú v septembri Taliansko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na jeseň stretne v prípravnom dueli na domácej pôde s Talianskom. Stretnutie odohrajú 6. septembra 2018 na zatiaľ neurčenom štadióne, informoval oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ).V Taliansku sa uskutočnia budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategóriu, o miestenku na šampionáte v kvalifikácii stále bojujú aj slovenskí futbalisti. Dvadsaťjednotka doteraz odohrala s rovesníkmi z Talianska päť zápasov. V roku 2000 sa na ME v Bratislave zrodila remíza 1:1, v roku 2009 mladí Slováci na Mirop Cupe v Senci vyhrali hladko 4:0. O štyri roky neskôr v príprave opäť v Senci triumfovali Taliani 4:1. V baráži o ME 2015 sa po remíze 1:1 v Zlatých Moravciach a výhre 3:1 doma v Reggio Emilia tešili z postupu Taliani.Do posledných troch duelov s Talianskom zasiahol do hry aj Stanislav Lobotka, dnes už hráč Celty Vigo.uviedol Lobotka pre web futbalsfz.sk. V neúspešnej odvete baráže ME v roku 2014 aj skóroval:Lobotka sa z dvadsaťjednotky predral až na post stabilného člena reprezentačného A-tímu, podobne ako Milan Škriniar, Patrik Hrošovský, či Ondrej Duda.