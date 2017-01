Futbalistky SR odohrajú v Alicante tri prípravné zápasy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Nominácia SR žien:



brankárky: Mária Korenčiová (FC Neunkirch), Lucia El Dahaibiová (USC Landhaus), Patrícia Chládeková (FC Neunkirch)

obrankyne: Lucia Haršanyová (FC Neunkirch), Petra Zdechovanová, Patrícia Fischerová (obe Czarni Sosnowiec), Terézia Kovaľová (ŠK Slovan Bratislava), Alexandra Bíróová (FSK Simacek St. Pölten), Jana Vojteková (SC Sand), Kristína Košíková (FK Dukla Praha)

stredopoliarky: Dana Fecková (FC Neunkirch), Lucia Šušková (TS Mitech Źywiec), Martina Šurnovská (ŠK Slovan Bratislava), Dominika Škorvánková (SC Sand), Zdenka Horešová (Glyfada FC), Valentína Šušolová (FC Slovan Liberec), Mária Mikolajová, Monika Havranová (obe Partizán Bardejov), Klaudia Fabová (1. FC Slovácko), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec)

útočníčky: Patrícia Hmírová (FC Neunkirch), Stanislava Líšková (Czarni Sosnowiec), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Ľudmila Maťavková (1. FC Slovácko)



náhradníčky:



brankárka: Veronika Matúšková (ŠK Slovan Bratislava)

obrankyne: Andrea Vrabcová (ŠK Slovan Bratislava), Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina), Michaela Moťovská (AC Sparta Praha)

stredopoliarky: Adriana Briššová (Sport Ladies Club Banská Bystrica), Terézia Miháliková, Dominika Koleničková (obe FK Slovan Duslo Šaľa)



realizačný tím:



tréner: Zsolt Pakusza

asistent: Peter Kopúň

tréner brankárok: Filip Mentel

kondičný tréner: Michal Hulej

lekár: Lucia Knappková

masér: Jindřich Ditrich

videoanalytik: Marián Nincz

technický vedúci: Lenka Gazdíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Záverečný duel slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie na januárovom tréningovom kempe v španielskom Alicante proti Rumunsku bude s najväčšou pravdepodobnosťou neoficiálny. Slovenky ešte pred ním odohrajú dve prípravné medzištátne stretnutia proti Ruskám a Fínkam.Výber trénera Zsolta Pakuszu sa stretol na zraze 15. januára a hneď sa letecky z Viedne cez Barcelonu presunul do Alicante. Tam v rámci Week Of Women's Football na štadióne Pinatar Arena odohrá postupne súboje s Ruskom (20. januára), Fínskom (22. januára) a Rumunskom (23. januára). Všetky stretnutia majú začiatok o 15.30 hod., informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu SFZ.Z Bratislavy odcestovalo štrnásť futbalistiek, zvyšných sedem (Korenčiová, Fecková, Škorvánková, Chlédeková, Vojteková, Bíróová a Hmírová) pricestovalo do Španielska priamo zo svojich klubov.citoval Pakuszu web SFZ.Kým záver jesene zastihol Slovenky v dobrej forme, keď dokázali dvakrát zdolať doma Česko a dve víťazstvá si priniesli aj z duelov s Chorvátskom, teraz naskočia do zápasov priamo zo zimnej prípravy.dodal Pakusza.piatok 20. januára: Rusko - SLOVENSKO (15.30 hod.)nedeľa 22. januára: SLOVENSKO - Fínsko (15.30)pondelok 23. januára: SLOVENSKO - Rumunsko (15.30)