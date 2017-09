Futsalisti SR proti majstrom sveta a Európy, liga opäť s 10 účastníkmi

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Štart 1. Slovenskej ligy futsalu 2017/18

I. kolo, piatok 15. 9., 19.00: FK Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina, 19.30: ŠK Slovan Bratislava futsal – Futsal team Levice, 20.00: MIBA Banská Bystrica – MFK Ivekol Nové Zámky. Sobota 16. 9., 19.30: FC Bíli Andeli futsal Trnava – ŠK Pinerola Bratislava, 20.00: FK Dragons Podolie – Wild Boys '02 Bratislava.



Medzištátne stretnutia

pondelok 25. 9., 20.30 (Bratislava, Inter hala Pasienky): Slovensko – Španielsko

utorok 26. 9., 19.30 (Bratislava, Inter hala Pasienky): Španielsko – Taliansko

streda 27. 9., 19.00 (Trnava, Mestská športová hala): Slovensko – Taliansko.



Kvalifikácia na Olympijské hry mládeže 2018 v Buenos Aires

B skupina v Prievidzi

streda 1. novembra: Slovensko U17 – Azerbajdžan U-17

štvrtok 2. novembra: Slovensko U-17 – Holandsko U-17

sobota 4. novembra: Slovensko U-17 – Rusko U-17.

Bratislava 13. septembra (TASR) – Slovenský futsal má pred sebou tri významné udalosti. Štartuje najvyššia súťaž 1. Slovenská liga futsalu, reprezentácia SR odohrá prípravné stretnutia so Španielskom a Talianskom a reprezentácia SR do 17 rokov bude štartovať v kvalifikácii na OH mládeže v Buenos Aires.1. Slovenská liga futsalu odštartuje I. kolom v nadchádzajúci piatok a sobotu 15. a 16. septembra.informoval na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského futsalu Dušan Dobšovič.Titul nebude obhajovať Slov-Matic FOFO Bratislava, ktorý prešiel do ŠK Slovan Bratislava.dodal Dobšovič.Po tom, ako pred necelým týždňom odohrali reprezentantky SR dve prípravné stretnutia s Ruskom, prídu na Slovensko majstri sveta a Európy, mužské reprezentačné výbery Španielska a Talianska.uviedol Dobšovič.Olympijské hry mládeže v roku 2018 v Buenos Aires budú mať vo svojom programe po prvý raz aj futsal, ktorý nahradí futbal. Slovensko požiadalo UEFA o usporiadanie jednej zo štyroch kvalifikačných skupín a UEFA žiadosti vyhovela. Stretnutia sa uskutočnia v Prievidzi a slovenská reprezentácia hráčov do 17 rokov sa postupne stretne s Azerbajdžanom (1. novembra), Holanskom (2. novembra) a Ruskom (4. novembra).