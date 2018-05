G. Matečná stále nevidí dôvod na svoj odchod z funkcie

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 20. mája (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) ani pár dní pred mimoriadnou schôdzou Národnej rady (NR) SR stále nevidí dôvod na odchod z ministerskej funkcie. Uviedla to v relácii televízie TA3 V politike v diskusii s opozičným poslancom NR Martinom Feckom (OĽaNO) z Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Opozícia na jej odvolanie už zozbierala 44 podpisov poslancov NR, Matečnú by sa mali pokúsiť odvolať budúci týždeň vo štvrtok (24.5.).Odvolanie z funkcie žiada podľa Matečnej malá časť ľudí spomedzi asi 19.000 farmárov, ktorí prijímajú platby od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).priblížila.podčiarkla.Fecko podľa svojich slov nevie o "predrokovaných" koaličných poslancoch, ktorí by podporili odvolanie Matečnej z funkcie.poznamenal. Dúfa však, že sa u niektorých poslancov "pohne svedomie", pretože aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal verejne o zásadných nedostatkoch v systéme fungovania agrorezortu.doplnil Fecko.