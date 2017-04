G. MATEČNÁ: Vinári môžu proti mrazom využiť peniaze na poistenie úrody

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Vinári a vinohradníci môžu využiť prostriedky na tzv. poistenie svojej úrody z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR. Upozornila na to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) v súvislosti s minulotýždňovým (21. 4.) výskytom jarných mrazov a možnosťami riešenie ich následkov.podčiarkla.Apelovala opäť na slovenských pestovateľov, aby do budúcnosti vykonali opatrenia, ktorými by sa dalo zabrániť škodám vzniknutým v súvislosti s mrazmi.zdôraznila. Nápomocné v orientácii, kde sa takéto oblasti nachádzajú, sú podľa nej rôzne zdroje, napríklad zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, či z tzv. mikroklimatických staníc alebo signalizačných služieb.