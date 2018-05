G. Oettinger: EÚ musí zostať v obchodnom spore s USA jednotná

Günther Oettinger. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 17. mája (TASR) - Európsky komisár pre rozpočet Günther Oettinger nabáda Európsku úniu (EÚ), aby zostala v obchodnom spore s USA jednotná.Muži ako americký prezident Donald Trump majú radi stratégiu "rozdeľuj a panuj", povedal Oettinger v nemeckom rozhlase. Ak by sa mu podarilo rozdeliť úniu, "veľmi by nás to oslabilo a prehrali by sme". Ak však EÚ vystupuje jednotne, má obrovskú ekonomickú autoritu. Trump podľa neho pohŕda slabosťou. Kto hrozí sankciami a clami, musí vedieť, že sa môže poškodiť aj sám, uviedol Oettinger s ohľadom na priemysel USA.Ak Trump prestane hroziť clami na oceľ a hliník a ak bude možné rokovať bez vydierania a slobodne, Oettinger si vie predstaviť o niečo obmedzenejšiu a menšiu dohodu o voľnom obchode, než sa pôvodne plánovala, ktorá by zahŕňala zmenu, zníženie a harmonizáciu ciel.