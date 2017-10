Gaborčáková: Novela o sociálnych službách neprináša systémové zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Novela zákona o sociálnych službách neprináša systémové riešenie v oblasti dlhodobej starostlivosti o odkázaného občana ani pre ľudí v kríze. Myslí si to opozičná poslankyňa hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková, ktorá predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov.K novele má viacero výhrad. Chýba jej v nej jednotný posudkový systém. Posudzovanie občanov tak budú naďalej vykonávať štyri inštitúcie.skonštatovala Gaborčáková. V pozmeňujúcom návrhu preto navrhuje, aby bol povinne akceptovaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vypracoval úrad práce, ak je komplexný.Novele vyčíta aj to, že nezavádza viaczdrojové financovanie.priblížila Gaborčáková s tým, že v súčasnosti na jedného občana nad 65 rokov pripadá 5,2 pracujúceho človeka. V roku 2060 to už bude už len 1,5 pracujúceho.očakáva Gaborčáková s tým, že novela mala priniesť udržateľné zmeny.myslí si Gaborčáková.Problémom môže byť aj to, že nie všetkým občanom sa príspevok dostane.tvrdí Gaborčáková.Novela podľa nej zabudla aj na službu včasnej intervencie.adresovala rezortu práce opozičná poslankyňa.V pozmeňujúcom návrhu preto presadzuje, aby výška finančného príspevku na poskytovanie služby včasnej intervencie sa určila v prepočte na počet hodín poskytovanej služby minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom výška hodinovej sadzby je minimálne 16,70 eura. Tiež trvá na tom, aby sa valorizácia príspevkov na odkázanosť naviazala na minimálnu mzdu.Návrhy Gaborčákovej podporila aj jej stranícka kolegyňa Erika Jurinová.podotkla Jurinová s tým, že novela ako keby rozdeľovala na poskytovateľov pobytových a ambulantných služieb.dodala Jurinová.Zjednotenie posudkovej činnosti podporuje nezaradená poslankyňa Alena Bašistová. Upozornila však, že vláda má túto prioritu v programovom vyhlásení vlády a pripravuje sa nová legislatíva v tejto oblasti.Poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD) upozornila, že v praxi sa stáva, že sú dva rôzne posudky na toho istého človeka, ale podľa jej slov o tomto probléme rezort práce vie a bude ho riešiť.upozornila Vaľová.