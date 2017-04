Gastroenterológ: Detoxikujeme denno-denne, v noci aj cez deň

„Detoxikácia je jeden normálny fyziologický proces, ktorý sa deje denno-denne, my máme na to špeciálne určené orgány, predovšetkým pečeň a obličky. Ale aj pľúca a koža. Tieto orgány musia fungovať denno-denne, v noci aj cez deň,“ hovorí gastroenterológ Peter Minárik. Na margo populárnych detoxikačných kúr ale tvrdí, že existujú nutričné faktory, ktoré dokážu prirodzené detoxikačné funkcie ľudského tela urýchliť. Ide o živiny, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rastlinných potravinách. Lekár spomína napríklad brokolicové výhonky či ovocie, šupky červeného hrozna alebo červené víno. Po detoxikácii rôznymi smoothie nápojmi či džúsmi sa podľa lekára človeku uľaví len krátkodobo, „dlhodobo by som ale takéto praktiky neodporúčal, pretože my pre našu výživu potrebujeme aj ten tuk aj tie bielkoviny“.





Pri chudnutí hovorí gastroenterológ o tom, že ľudia by si mali dávať pozor na výkyvy.

hovorí odborník na výživu. Riziká prejedania sa môžu mať aj následnú podobu žlčníkového záchvatu či akútnej pankreatitídy. Tá býva spojená aj s alkoholickým excesom.

Minárik hovorí o tom, že pri stravovaní sa treba riadiť heslom „

“. „

hovorí Minárik. Lekár vidí v mnohých diétnych smeroch zaujímavé myšlienky, spomína napríklad makrobiotiku, v ktorej je podľa neho veľa dobrých receptov. „

“ vysvetľuje Minárik.

„Ja som skôr za to, aby človek nežil v nutričných sínusoidách, kedy si v podstate strieda obdobia toho extrémneho blahobytu s tým odriekaním“,z každého rožku troškuAle v princípe zdravá výživa existuje. Nie je jeden model na celej zemeguli. Mne takým najbližším, keďže ostávame v Európe, je stredomorská výživa, ktorá je bohatá na konzumáciu rýb a teda omega tri mastných kyselín, bielkovín a rastlinných potravín“,Nemusím sa ale nazývať makrobiotikom na to, aby som používal makrobiotické recepty pre svoju výživu. Tak isto z paleo výživy by som si vedel nájsť veľmi veľa zaujímavých a dobrých receptov a nápadov. Na druhej strane by som sa nevyhýbal komplexným sacharidom, ktoré sú súčasťou rastlinnej výživy. Či už obilnín vo forme celozrnného chleba, pečiva, cestovín, celozrnnej naturálnej ryže alebo vločiek či rastlinných semiačok. Toto všetko obsahuje totižto vlákninu,