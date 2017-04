Génius zeleného trávnika Johan Cruyff by mal dnes 70 rokov

Na archívnej snímke Johan Cruyff. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam/Bratislava 24. apríla (TASR) - Nebyť zákernej rakoviny, tak by sa ikona holandského a svetového futbalu Johan Cruyff dožil v utorok 25. apríla 70 rokov.Priekopník tzv. totálneho futbalu svoje ponímanie hry zhrnul aj do výroku "Nemôžete vyhrať zápas bez lopty". Svoju predstavu futbalu ako hráč v tom čase na drese s netradičným číslom 14 predvádzal v holandskej reprezentácii, v Ajaxe Amsterdam a v španielskom klube FC Barcelona. Ako tréner vštepoval hráčom koncepciu v Ajaxe aj v Barcelone.Bol trojnásobným víťazom Zlatej lopty France Football (1971, 1973, 1974) a v roku 1999 ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Európy 20. storočia. Ako aktívny hráč v 520 dueloch nastrieľal 392 gólov.Rodným menom Hendrik Johannes Cruijff sa narodil 25. apríla 1947 v Amsterdame. V hlavnom meste Holandska vyrástol v dome vzdialenom len päť minúť cesty od štadióna Ajaxu. V klube sa začala jeho futbalová kariéra a Ajaxu ako hráč a neskôr aj tréner zasvätil časť svojho života. Okrem futbalu koketoval aj s bejzbalom. Jeho otec bol veľkým futbalovým fanúšikom, čo malo určite nezanedbateľný vplyv na rozhodnutie malého Cruyffa dať prednosť tomuto odvetviu.Ako chlapec pochádzajúci z chudobnejších rodinných pomerov začal futbal hrávať na ulici. Už ako legenda svetového futbalu vyhlásil: "Hrávať na ulici je stále ten najčistejší možný futbal".Do akadémie Ajaxu vstúpil ako desaťročný. Od začiatku prekvapoval a svojím talentom prevyšoval rovesníkov. Aj preto si už ako sedemnásťročný 15. novembra 1964 odkrútil debut v A-tíme Ajaxu. Ten prehral 1:3, Cruyff strelil jediný gól svojho mužstva.Už v druhej sezóne (1965/1966) strelil v 23 zápasoch 25 gólov a Ajax aj vďaka nemu po piatich rokoch opäť oslavoval majstrovský titul. Bolo to v čase, keď amsterdamský klub trénoval legendárny Rinus Michels. Ten spoločne Cruyffom pripravil koncepciu "totálneho futbalu". Išlo o súbor taktík, kde mal každý hráč schopnosť hrať na akomkoľvek poste. Celý tím sa podieľal na útočení a rovnako aj na bránení. Vďaka tomuto štýlu hry Ajax dominoval nielen v najvyššej domácej súťaži, ale aj na európskych trávnikoch. Amsterdamský klub so vyhral trikrát (1971, 1972, 1973) za sebou Európsky pohár majstrov (EPM, dnes Liga majstrov).Po úspešných rokoch v Ajaxe odvážne odmietol ponuku slávneho španielskeho Realu Madrid a v lete roku 1973 prestúpil do FC Barcelona. Prestupová čiastka bola dva milióny dolárov, v tom čase išlo o najdrahší transfer futbalovej histórie.V drese "blaugranas" debutoval 28. októbra 1973 v zápase proti Granade, v ktorom zo štyroch gólov Barcelony strelil dva. Aj vďaka Cruyffovej genialite sa Barcelona v tej sezóne tešila z titulu, z ktorého sa Katalánci predtým naposledy radovala v ročníku 1959/1960. Pamätným bolo predovšetkým víťazstvo 5:0 na ihrisku odvekého rivala Realu.Fanúšikovia FCB ho začali prezývať El Salvador (spasiteľ, pozn.) a stal sa ikonou klubu. Ako hráč v Barcelone pôsobil v rokoch 1973 až 1978, odohral 148 zápasov a strelil 48 gólov.V drese holandskej reprezentácie odohral Cruyff v rokoch 1966 až 1978 celkovo 48 stretnutí a dal 33 gólov. Vtedy sa holandská reprezentácia prezentovala "totálnym futbalom" a považovala sa za jeden z najlepších tímov sveta. Ani napriek tomu sa jej nepodarilo triumfovať na MS. Najbližšie k titulu svetového šampióna boli "Oranjes" s Cruyffom v roku 1974 vo vtedajšej Spolkovej republike Nemecko. Vo finále podľahli domácej reprezentácii 1:2. V roku 1976 skočilo Holandsko na majstrovstvách Európy vo vtedajšej Juhoslávii na treťom mieste.Po ročných hráčskych anabázach v kluboch Los Angeles Aztecs (1979 - 1980), Washington Diplomats (1980 - 1981), UD Levante (1981) a Feyenoord Rotterdam (1983 - 1984) sa posadil na trénerskú lavičku svojich dvoch osudových klubov. Ajax Amsterdam priviedol ako tréner k dvom triumfom v Holandskom pohári a v roku 1987 k víťazstvu v Pohári víťazov pohárov (PVP), predchodcovi súčasnej Európskej ligy UEFA. FC Barcelona priviedol k štyrom domácim titulom, trom prvenstvám v španielskom Superpohári, jednému víťazstvu v PVP a v sezóne 1991/1992 k triumfu v EPM.Cruyff ako športovec mal aj netradičnú záľubu. Bol vášnivým fajčiarom. S fajčením musel skončiť v roku 1991, keď prekonal ťažký infarkt. Podrobil sa operácii srdca a milovanú cigaretu nahradili dva bajpasy. V októbri 2015 mu diagnostikovali rakovinu pľúc. Ťažkej chorobe podľahol 24. marca 2016 v Barcelone.