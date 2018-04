Gipsy Kings sa po šiestich rokoch predstavia v Bratislave

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kapela Gipsy Kings mieri na Slovensko, v pondelok 30. apríla predstaví v bratislavskej Aegon aréne Národného tenisového centra novú šou pod názvom The Original Gypsies from Camargue. Do slovenskej metropoly prichádzajú po viac ako šiestich rokoch, fanúšikovia si ešte možno pamätajú ich koncert 20. októbra 2011 v športovej hale na Pasienkoch či ešte predtým spoločný koncert so slovenskými Cigánskymi diablami 25. apríla 2008 rovnako v športovej hale na Pasienkoch.Vyrastali v meste Arles, kde tvoril Vincent van Gogh. Prvé vystúpenia absolvovali v uliciach miest a dotiahli to do Royal Albert Hall v Londýne, Radio City v New Yorku, Greek Theater in L.A. a na ďalšie významné miesta. Nehovoriac o ich spoluprácach s Joan Baez, Ziggym Marleym či Francisom Cabrelom. Gipsy Kings ešte aj dnes ostávajú vo svojej tvorbe verní mixu flamenca, latina, rumby, popu a vlastného zvuku.„Flamenco je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Má dušu, priťahuje masy a pritom v sebe mieša prvky od latina cez pop po gypsy music. Veľmi sa tešíme opäť na Slovensko. Bude to veľká fiesta," povedal Chico Bouchikhi, ktorý sa ku Paulovi, Canutovi a Patchaiovi Reyesovcom vrátil minulý rok po takmer 30-ročnom odlúčení. Hudobníci podľa vlastných slov nevynechajú svoje najväčšie hity ako Bamboleo, Volare, Ma Minera, či Djobi Djoba. Pridajú k nim aj aktuálny singel La Guapa a ďalšie nové pesničky, ktoré sa objavia na pripravovanom novom albume.Do hlavného mesta Slovenska pricestujú deň pred koncertom. „Pozrieme si mesto, či sa niečo zmenilo, zájdeme na spoločnú večeru a ochutnáme vaše špeciality. O slovenských haluškách sa šíria samé chýry až v Paríži," dodal.Hudba Gipsy Kings vychádza z tradície a kultúry tzv. gypsies, ku ktorej sa viaže veľa legiend. Jedna z nich hovorí o starom cigánskom muzikantovi, ktorý spieval svojej tehotnej žene. Takto sa vraj dedí prirodzený talent k hudbe, ktorý je pre túto komunitu príznačný. Aj hudba ako taká zohráva v ich živote veľkú úlohu.„Všetky naše deti sa učia hrať na gitare od útleho veku. Je to veľmi významná časť našej kultúry. Gypsies mali vždy ťažký život a hudba vždy pozdvihla naše duše a prinášala nám pozitívne veci do života. A takto je to na našich koncertoch. Všetci odchádzajú s úsmevom," doplnil.Gipsy Kings, teraz vystupujúci pod názvom The Original Gypsies of Camargue, sú v celosvetovom meradle najúspešnejšou francúzskou skupinou. Za svoju tridsaťročnú kariéru predali viac než 20 miliónov albumov, natočili dva hudobné filmy a získali cenu Grammy.„Exkluzivitu koncertu podčiarkuje pôvodná zostava s Chicom Bouchikhim, Canutom, Patchaiom a Paulom Reyesovcami," pozýva na koncert Michal Očovan z usporiadateľskej agentúry ProMusic.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.sk a Ticketportal.sk. TASR informoval zástupca agentúry Edo Kopček.