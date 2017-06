Gitana uviedla do života album Kolora, pokrstil ho I. Kmeťo ml.

Gitana, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. júna (TASR) - Nová tvár slovenskej hudobnej scény Gitana uviedla do života v utorok (27. 6.) v Bratislave svoj debutový album s názvom Kolora. Novinka obsahuje 15 pesničiek rôznych žánrov. Hudobne pestrý album môže osloviť fanúšikov funky, rómskej hudby, r'n'b, electro swingu či gypsy swingu, ale aj popu a latino. Ku všetkým, okrem jednej, zložila hudbu sama speváčka.uviedla pre TASR temperamentná Gitana alias Adriana Drafiová, ktorá sa aj svojím umeleckým menom hlási k rómskym koreňom.Album už predznamenala pieseň Nápad, titulnou skladbou nahrávky je však Kolora, ktorú Gitana naspievala v rómskom jazyku.približuje titulný song albumu speváčka, ktorá spieva a tancuje už od štyroch rokov. V tvorbe ju inšpirovali speváčky ako Whitney Houston, Mariah Carey či Barbra Streisand. V 17 rokoch dostala prvú ponuku vystupovať v zahraničí. Začalo sa to vo Švajčiarsku a postupne precestovala veľkú časť Európy.Spievala aj pred celebritami svetového formátu, v Maďarsku vystupovala so známym spevákom Jozefom Szabom a o čosi neskôr sa začala jej dlhodobá spolupráca s Kmeťobandom. Aj to bol dôvod, prečo si Gitana za krstného otca svojho CD vybrala Igora Kmeťa mladšieho.zdôvodnila výber krstného otca umelkyňa, ktorej CD pokrstili farbami.Album nahrávala s Marekom Vozárom a Michalom Polákom, s Gitanou spolupracoval aj Slávo Solovic, konkrétne na electro-swingových piesňach Haluz čerešňová, Nepokojný pocit či Bozk voskový. Výsledkom spolupráce s dvojicou Kachút - Solovic je skladba Nádherná. Album obsahuje tiež pieseň Máš ma rád, coververziu piesne Billyho Oceana Red Light Spells Danger, ktorú u nás v minulosti naspieval Karol Duchoň.poznamenala Gitana, ktorá sa netají tým, že je veľmi zvedavá, ako jej CD zapôsobí na poslucháčov.vyhlásila speváčka, ktorú v najbližších dňoch čakajú vystúpenia na slovenských i českých festivaloch. Koncertnú šnúru k albumu plánuje na jeseň.