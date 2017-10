Globálna ponuka a dopyt po rope budú v roku 2018 vyvážené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. októbra (TASR) - Globálna ponuka a dopyt po rope budú v nasledujúcom roku vo veľkej miere vyvážené. Rastúca spotreba pomáha totiž pri "erózii" tri roky trvajúceho nadbytku skladových zásob a mala by vykompenzovať aj očakávaný nárast produkcie. Uviedla to dnes vo svojej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).IEA so sídlom v Paríži v správe konštatuje, že v roku 2017 sa globálny dopyt po rope zvýši o 1,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a v roku 2018 sa jeho rast spomalí na 1,4 milióna barelov denne.uviedla agentúra.Pokiaľ ide o celý rok 2018, dopyt po rope a ťažba mimo OPEC budú rásť zhruba rovnako.Komerčné zásoby ropy v 3. štvrťroku 2017 pravdepodobne klesli, a to vďaka zníženiu zásob v tzv. plávajúcich skladoch alebo tranzitných zariadeniach.Na ilustráciu, komerčné zásoby OPEC sa v auguste znížili o 14,2 milióna barelov na 3,015 miliardy barelov, takže prebytok ropy bol o 170 miliónov barelov vyšší ako päťročný priemer.IEA uviedla, že v roku 2017 sa zvýšila dodávka ropy nečlenov OPEC na trhy o 700.000 barelov denne a v roku 2018 o 1,5 milióna na 59,6 milióna barelov/deň, pričom Spojené štáty majú na tom najväčší podiel.IEA predpokladá nárast produkcie ropy v USA o 470.000 barelov/deň v roku 2017 a 1,1 milióna barelov denne v roku 2018.Dodávky ropy od OPEC sa v septembri medzimesačne zvýšili, ale len mierne o 0,7 % na 32,65 milióna barelov/deň, a medziročne klesli o 400.000 barelov/deň. To znamená, že ropný kartel v podstate dodržiava vlastné limity na ťažbu.