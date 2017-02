Goldfrapp predstavili videoklip k piesni Anymore

Goldfrapp

Formácia vydá 31. marca album Silver Eye.BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Anglická elektronická formácia Goldfrapp zverejnila videoklip k piesni Anymore. Skupina nakrúcala novinku, v ktorej sa objavili speváčka Alison Goldfrapp a tiež niekoľko tanečníc, na ostrove Fuerteventura.Skladba Anymore sa bude nachádzať na albume Silver Eye, ktorý skupina plánuje vydať 31. marca. Štúdiovka bude obsahovať desať skladieb, ktoré nahrávali v Dallase a Londýne. Produkčne sa na albume podieľali John Congleton alebo Haxan Cloak.Skupinavznikla v roku 1999 v Londýne a tvoria ju Alison Goldfrapp (spev, syntetizátor) a Will Gregory (syntetizátor). Debutovali o rok neskôr albumom Felt Mountain, za ktorý získali nomináciu na Mercury Prize. Nasledovali nahrávky Black Cherry (2003), Supernature (2005), Seventh Tree (2008), Head First (2010) a Tales Of Us (2013). Okrem toho vydali aj dve živé nahrávky, dve kompilácie a štyri EP nahrávky. Na konte majú tiež jednu Ivor Novello Award či štyri nominácie na Grammy.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.