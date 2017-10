GOMBITA: Rodina by mala vždy ostať rodinou

Na snímke izba bezdomovcov, vpravo riaditeľ a rímskokatolícky kňaz Peter Gombita. Bernátovce. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 13. októbra (TASR) – Jedným z dôvodov, prečo sa rodiny s deťmi dostávajú do zlej sociálnej situácie a prichádzajú o strechu nad hlavou, je podľa rímskokatolíckeho kňaza a zároveň riaditeľa zariadenia Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach Petra Gombitu to, že rodiny nedržia spolu ako kedysi.Ako tvrdí, v zariadení, kde žije približne 200 ľudí bez domova, evidujú približne 80 žiadostí rodín s deťmi o umiestnenie.povedal pre TASR Gombita s tým, že v súčasnosti riešia potrebné povolenia, aby u nich mohli byť.Dôvodom, prečo sa rodiny dostávajú do takejto situácie, je podľa jeho slov to, že nedržia spolu.tvrdí Gombita.Podľa neho, by mali fungovať zariadenia alebo ubytovne, v ktorých by mal človek, ktorý sa dostane do problémov, možnosť prežiť.vysvetlil Gombita.myslí si Gombita.Pri práci s ľuďmi bez domova je, ako hovorí, najväčšou devízou to, že sa zapájajú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť.dodal Gombita.