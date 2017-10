Gottlieb Dietl zaviedol automatický systém telefónnych ústrední

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok/Bratislava 19. októbra (TASR) - Inžinier a technik Gottlieb Hubert Dietl sa zapísal do dejín ako vynálezca automatického systému telefónnych ústrední. Vo štvrtok 19. októbra uplynie 155 rokov od jeho narodenia.Rodák z Kežmarku Gottlieb Hubert Dietl sa narodil 19. októbra 1862. Vyštudoval Technickú univerzitu vo Viedni (Technische Universität Wien, vtedy Rakúsko-Uhorsko), kde uskutočňoval aj svoje prvé pokusy. Po ukončení vzdelávania pôsobil na škole ako asistent. Od roku 1888 do roku 1890 pracoval ako vysoký štátny úradník v Argentíne.Do viedenských poštových služieb vstúpil v roku 1892 a potom pracoval aj na ministerstve obchodu. Neskôr sa stal vedúcim odboru technického skúšania a zaoberal sa technickým vývojom telefónnych aparátov.Technik niekoľko mesiacov študoval v spoločnosti Edison v Severnej Amerike a zúčastnil sa na mnohých zahraničných kongresoch a výstavách. Pomocou Dietlového vynálezu rotačného prepínača bolo možné automatizovať pripojenia v rámci miestnych sietí. Prvý experiment sa uskutočnil vo Viedni 1. apríla 1905 pre 200 účastníkov. O päť rokov neskôr nasledovala rozsiahla štúdia v rakúskom meste Graz. Zúčastnilo sa na nej 2000 individuálnych účastníkov a ďalších 1200 spoločností. V roku 1914 sa mu vo Viedni podarilo zaviesť poloautomatickú účastnícku voľbu pomocou telefónnej ústredne.Neskôr zdokonalil telefónne inštalácie a vynašiel automatický systém pre telefónne ústredne. Čoskoro technickú novinku zaviedli doma i v zahraničí spolu so selektívnym otočným voličom a prístrojom.Vynálezca a telekomunikačný odborník Gottlieb Hubert Dietl zomrel vo Viedni 25. mája 1946 vo veku 84 rokov.