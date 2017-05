GovBox demotivuje štatutárov vybaviť si eID, myslí si Pellegrini

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. mája (TASR) – Služba GovBox demotivuje štatutárov firiem vybaviť si elektronický občiansky preukaz (eID). Myslí si to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Nové aplikácie a myšlienky vznikajúce nad službami štátu víta, toto riešenie však podľa neho prináša viaceré riziká.Od 1. júla budú úrady doručovať zásielky právnickým osobám do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk. Pre štatutárov to znamená nutnosť vybaviť si eID s bezpečnostným osobným kódom a čítačkou a nainštalovať si k nim softvér.Občianske združenie Slovensko.Digital nedávno predstavilo službu GovBox, pomocou ktorej dostanú štatutári zásielky priamo na e-mail aj bez eID a potreby prihlasovať sa na Slovensko.sk. Jej princípom je splnomocnenie, na základe ktorého bude združenie prevádzkovať systém kontrolujúci štatutárom ich schránku.Pellegrini oceňuje snahu spríjemniť podnikateľom život.konštatoval.Zároveň poukázal na to, že služba je spoplatnená a štát ju bude poskytovať zadarmo, od 1. júla navyše v užívateľsky prístupnejšom dizajne a postupne aj lepšej funkcionalite.pýta sa vicepremiér.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) potvrdila, že ústredný portál verejnej správy umožňuje prostredníctvom integrácií aj poskytovanie komerčných aplikácií sprístupňujúcich elektronické schránky tretími stranami.uviedla pre TASR hovorkyňa NASES Lucia Maková.Na rozdiel od komerčných aplikácií, ktoré môžu stáť desiatky či stovky eur ročne, je štátny systém bezplatný, vrátane možnosti nastaviť si notifikácie o prijatých správach na používateľom vybraný mail alebo SMS. Stačí si len za 4,50 eura zabezpečiť eID.zdôraznila Maková.NASES vie podľa nej na 100 % garantovať bezpečnosť a doručiteľnosť správ v prostredí systému štátu. Ak však občania využívajú rôzne platené aplikácie tretích strán, keď dáta opúšťajú prostredie štátneho systému, musia sa spoľahnúť na ich poskytovateľov.