GRÖHLING: Fico sa nezachoval zodpovedne, len posunul loptu

Bratislava 16. augusta (TASR) – Dnešné slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nesvedčia o patričnej zodpovednosti, ktorú by mal predseda vlády v prípade eurofondovej kauzy na ministerstve školstva preukázať. Uviedol to tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling v reakcii na vyhlásenie Roberta Fica, ktorý požiadal predsedu SNS, aby v súvislosti s "podozreniami, ktoré pretrvávajú", navrhol meno nového ministra školského rezortu.uviedol Gröhling.Dodal, že ani dnešným vyhlásením sa kauza nekončí a Slovensko naďalej čelí škandálu a tomu, že v dôsledku kauzy príde o miliónové zdroje, ktoré mohli byť použité v školstve. Uviedol tiež, že bude pozorne sledovať kroky nového ministra, odmietol však špekulovať nad možnými kandidátmi. Pri otázke, aký dosah môže mať dnešný vývoj na budúcnosť koalície, odkázal na tlačovú konferenciu lídra strany Richarda Sulíka, ktorý sa o 16.00 h má k tejto téme vyjadriť.Na odchod ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) dnes vyzval premiér Robert Fico(Smer-SD). Zdôvodnil to tým, že si vládna koalícia nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti, naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Andreja Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu, iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS. Predsedovia strán sa v utorok (15.8.) dohodli na príprave dodatku ku koaličnej zmluve s osobitným zreteľom na ďalšie priority Programového vyhlásenia vlády SR.