GRÖHLING: P. Pellegrini by mal riadenie sporných výziev vziať pod seba

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal v súvislosti s kauzou rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva navrhnúť krízové riadenie. Mal by teda riadenie sporných výziev prevziať pod seba. Myslí si to poslanec NR SR Branislav Gröhling z SaS. Povedal to v reakcii na dnešný brífing ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) vo vestibule ministerstva. Podľa Gröhlingových informácií viaceré projekty z problematických výziev nebudú preplatené a budú stopercentné korekcie.Zopakoval, že za eurofondovú kauzu je zodpovedný Plavčan a SNS, ktorá ovláda rezort školstva. Gröhling spochybnil Plavčanove tvrdenia, že zastavil obe problematické výzvy. Odvolával sa na archív výziev, kde sú podľa Gröhlinga obe výzvy a nie je tam zaznamenané prerušenie ani zastavenie.vyhlásil Gröhling.Za "absolútne zavádzanie" považuje liberál aj Plavčanovo tvrdenie, že neodišlo ani euro.uviedol. Gröhling nerozumie ani argumentu, že varovný list z Európskej komisie je len preventívny nástroj.pýta sa. Poukázal aj na prešetrovanie prípadu. "doplnil Gröhling.Od dnešného ministrovho brífingu očakával, že vyzve firmy na odstúpenie od zmlúv, že odvolá generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry a tiež, že sám odstúpi z funkcie ministra. Keďže sa to nestalo, SaS opätovne avizuje, že v piatok 18. augusta podá opozícia návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej bude chcieť odvolávať ministra Plavčana.doplnil podpredseda SaS Ľubomír Galko, podľa ktorého by najlepšie riešenie boli predčasné voľby. Poukázal na hádky koalície. Takto sa podľa neho krajina spravovať nemá.