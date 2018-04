Graňáka lákala Ramsayho filozofia a profesionálny prístup

Na archívnej snímke obranca Dominik Graňák. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Poprad 17. apríla (TASR) - Už vyše desaťročie je Dominik Graňák stálicou hokejovej reprezentácie. V utorok sa pripojil k tímu v rámci prípravy na zápasy Euro Hockey Challenge proti Lotyšsku a hoci by sa mohlo zdať, že podobné akcie sú pre neho rutinou, opak je pravdou. Do reprezentačnej kabíny sa veľmi tešil, lákali ho profesionálny prístup aj filozofia razená trénerom Craigom Ramsayom.Graňák prišiel pod Tatry s neskrývaným odhodlaním a chuťou reprezentovať.Súbežne s Graňákom sa k reprezentačnému tímu pridal ďalší skúsený zadák Andrej Sekera. Spoločne štartovali na piatich MS, obaja sa s veľkou pravdepodobnosťou predstavia aj v Dánsku.zložil Graňák poklonu Sekerovi.Pre 34-ročného obrancu by išlo už o dvanástu účasť na MS. O šampionát v roku 2017 sa pripravil prakticky sám. Vtedajšiemu trénerovi Zdenovi Cígerovi oznámil priamo počas prípravného obdobia, že sa necíti byť oporou a sklamaný z vlastnej formy odišiel z tímu.tvrdil pred rokom. Dnes hovorí o veľkom odhodlaní byť tímu prospešný hrou i skúsenosťami.uviedol.V reprezentácii zažil viacero neľahkých šampionátov, má však aj striebro z MS 2012. Vlani iba sledoval ako sa jeho reprezentační spoluhráči herne i výsledkovo trápili na MS v nemeckom Kolíne. Nadchádzajúci šampionát v Dánsku však bude pre Slovákov o to špecifickejší, že po ňom nemôžu vypadnúť z A-kategórie, keďže o rok budú hostiť MS.zdôraznil Dominik Graňák.