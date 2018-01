Gréci sú proti akémukoľvek použitiu názvu Macedónsko pre susedný štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 14. januára (TASR) - Väčšina obyvateľov Grécka je proti akémukoľvek používaniu výrazu "Macedónsko" v rámci riešenia tohto dlhotrvajúceho sporu medzi Aténami a Skopje.Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v nedeľu zverejnila spoločnosť Marc. Prieskum bol vykonaný minulý týždeň pre grécke noviny Proto Thema, informuje agentúra Reuters.Spor o názov(FYROM), ako znie jej oficiálne označenie, sa tiahne už takmer tri desaťročia a prispel aj ku skomplikovaniu vyhliadok krajiny na vstup do Európskej únie.Grécko totiž spochybňuje jeho správnosť od roku 1991, keď balkánska krajina vyhlásila nezávislosť od Juhoslávie. Podľa gréckych predstaviteľov inkriminovaný názov implikuje územné nároky na rovnomennú grécku provinciu.Atény súhlasili iba s tým, aby sa krajina na medzinárodnej úrovni do vyriešenia názvoslovného sporu označovala ako. Pod týmto výrazom krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov (OSN).Oba susediace štáty sa dohodli na vytvorení pracovných skupín pod vedením šéfov diplomacie, ktoré budú rokovať o riešení sporu. Dúfajú, že v rozhovoroch so sprostredkovateľom OSN 17. januára dôjde k posunu.Grécka vláda navrhla, aby sa Atény pokúsili zamerať na dosiahnutie dohody, na základe ktorej by sa vytvorilo zložené pomenovanie pre Macedónsko s geografickým prídavným menom.Prieskum verejnej mienky však ukázal, že 68 percent opýtaných nesúhlasí s tým, aby v tomto označení figurovalo slovo. V prospech návrhu sa vyjadrilo 23,6 percenta respondentov.Macedónskom sa taktiež nazýva najväčšia grécka provincia, ako aj staroveké kráľovstvo na severe Grécka, kde vládol Alexander Veľký, nazývaný i Macedónsky.