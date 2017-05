Grécki poslanci schválili ďalší balík reštriktívnych opatrení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 19. mája (TASR) - Poslanci gréckeho parlamentu schválili vo štvrtok večer ďalší balík reštriktívnych opatrení, ktorých cieľom je ročne ušetriť okolo 4,9 miliardy eur. Išlo o jednu z podmienok, ktoré si stanovili medzinárodní veritelia, aby Grécku aj naďalej poskytovali finančnú pomoc.Za úsporné opatrenia hlasovalo v dovedna 300-členom gréckom parlamente všetkých 153 poslancov ľavicovej vládnej koalície. Proti bolo ďalších 128 opozičných zákonodarcov a 19 poslancov sa hlasovania zdržalo, informovala agentúra DPA. Súčasťou nových reštriktívnych opatrení, ktoré sa budú v Grécku realizovať až do roku 2020, je aj zníženie dôchodkov a zvýšenie daňového zaťaženia.Proti ďalším úsporným opatreniam protestovali v uplynulých dňoch v Grécku tisíce ľudí. Odborové hnutia vyhlásili ešte v stredu generálny štrajk, do ktorého sa zapojili pracovníci množstva rôznych odvetví - leteckej aj lodnej dopravy, škôl aj väčšiny zdravotníckych zariadení.Pred budovou parlamentu v Aténach sa okolo 15.000 demonštrantov zhromaždilo aj vo štvrtok. Pokojný priebeh tamojšieho protestu narušila skupina desiatok zamaskovaných mladých ľudí, ktorí na políciu hádzali zápalné fľaše. Polícia výtržníkov rozohnala slzotvorným plynom, pričom niekoľko osôb zadržala.Do štvordňového štrajku zároveň už v utorok vstúpili pracovníci lodnej dopravy, čo znamená, že na grécke ostrovy, ktoré sú v tejto krajine hlavnou turistickou destináciou, nebudú až do soboty premávať trajekty.