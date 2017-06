Grécko prenajalo väčšinu solúnskeho prístavu medzinárodnému konzorciu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény/Solún 19. júna (TASR) - Grécko pokračuje vo svojom privatizačnom programe. Investičná skupina pod vedením nemeckého fondu Deutsche Invest Equity Partners získala do prenájmu väčšiu časť druhého najdôležitejšieho gréckeho prístavu v Solúne. Solúnsky prístav je považovaný za strategicky dôležité prepravné centrum pre celý Balkán.Grécky privatizačný fond Taiped dnes oznámil, že 67 % solúnskeho prístavu získa do prenájmu platného do roku 2051 konzorcium zložené z fondu Deutsche Invest Equity Partners, gréckej firmy Belterra Investments a francúzskej spoločnosti Terminal Link SAS. Cena predstavuje okolo 232 miliónov eur.Grécko, ktoré bojuje s vysokým verejným dlhom, je už roky závislé od finančnej pomoci, ktorej podmienkou sú úsporné programy, privatizácia a štrukturálne reformy.