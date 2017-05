GREENPEACE: Agrorezort ignoruje viac ako 50.000 ľudí, vrátane včelárov

Včelár, ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ignoruje hlas viac ako 50.000 ľudí, vrátane včelárov. Uviedla to Ivana Kohutková, koordinátorka toxických kampaní Greenpeace CEE, Slovakia v reakcii na stredajšie (17.5.) vyjadrenia šéfky MPRV Gabriely Matečnej (nominantka SNS) o neonikotinoidoch.Aplikáciu neonikotinoidov na listy Slovensko podľa Matečnej zakáže, pretože má negatívny dosah na včelstvá.konštatovala Matečná po rokovaní vlády 17. mája. Ďalšou otázkou je však podľa nej používanie neonikotinoidov na účely morenia proti škodcom.upozornila Matečná.Kohutková podčiarkla, že podľa Greenpeace Slovensko ide o jasný dôkaz, že rezort neberie na vedomie vôľu viac než 50.000 ľudí, vrátane včelárov. Tí svojím podpisom pod petíciu potvrdili, že sú jednoznačne proti akémukoľvek používaniu týchto látok. Európska komisia (EK) navrhuje zakázať tri, pre včely najškodlivejšie druhy neonikotinoidov. V marci podala návrh, ktorý by sa mal vzťahovať na všetky druhy využitia, okrem používania v trvalých skleníkoch. Zástupcovia členských krajín o uvedenom návrhu v týchto dňoch rokujú v Bruseli. Z vyjadrenia ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej je podľa Greenpeace jasné, že Slovensko takýto zákaz nepodporí.uviedla koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Juríková z Greenepace Slovensko.Argument, že zákaz morenia by viedol k používaniu väčšieho množstva iných látok, poukazuje podľa Juríkovej na zle nastavené myslenie ministerstva.uzavrela Juríková.Neonikotinoidy sú podľa Greenpeace napredávanejšími prípravkami proti živočíšnym škodcom. V roku 2013 Európska únia obmedzila používanie troch z týchto látok. Dôvodom bola hrozba, akú predstavujú pre včely. Obmedzenie tohto roku vyprší. Aktivisti začiatkom mája odovzdali na MPRV petíciu proti týmto látkam. Podpísalo ju viac ako 50.000 ľudí.Greenpeace Slovensko zároveň podporí zhromaždenie proti neonikotinoidom, ktoré zorganizoval Slovenský zväz včelárov. Uskutoční sa už túto sobotu, 20. mája 2017 o 15.00 hod. na Námestí SNP v Bratislave.