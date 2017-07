Gruzínsky exprezident Saakašvili prišiel o ukrajinské občianstvo

Gruzínsky prezident Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 26. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko odobral štátne občianstvo Michailovi Saakšvilimu, bývalému prezidentovi Gruzínska, ktorý sa presťahoval na Ukrajinu a istý čas pôsobil na čele jedného z tamojších regiónov. Štátny migračný úrad v Kyjeve dnes informoval o tomto kroku s tým, že mu predchádzalo získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska.Gruzínske štátne občianstvo Saakašvilimu odobrali ešte v roku 2015, keď bol vymenovaný za gubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti. Gruzínske orgány však požadujú jeho vydanie do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.Saakašvili získal ukrajinské občianstvo v máji 2015, ešte predtým sa však stal poradcom prezidenta Porošenka. Gubernátorom Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny bol do novembra 2016, keď podal demisiu s poukázaním na údajné prekážky v boji proti korupcii. Následne Saakašvili oznámil aj ukončenie spolupráce s Porošenkom a založenie novej politickej strany s cieľom usporiadať predčasné voľby.